396 test, yeni vaka yok

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saat içerisinde 396 test yapıldığını belirterek, yeni pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Vaka sayısının 109’dan 108’e düştüğünü belirten Pilli , dün Mağusa Devlet Hastanesi'nde pozitif olarak tespit edilen vakanın Lefkoşa 'da karantina altına alındığını, 2 kez ard arda test yapıldığını, yapılan iki PCR testinin de negatif çıkması sonucu hastaneden taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, bugüne kadar toplam 6562 test yapıldığını, 19 kişinin tedavisine devam edildiğini dile getirdi.

"Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni Covit -19 hastaları dışında da tedavilere açıldı"

Pilli, bugün Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Covit -19 hastaları dışında da tedavilere açıldığını, bunun tüm paydaşlarla görüşülerek tüm tedbirlerin alınarak yapıldığını anlattı.

Pilli, 42 yatak kapasiteli yoğun bakımın yapılabileceği şekilde Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin hem Covit-19 hem de diğer hastalar için hazır olduğunu söyledi.

Pilli, herhangi bir tıbbi malzeme eksikliğinin bulunmadığını kaydetti.

Pilli, Çarşamba günü kendisinin başkanlığında Genişletilmiş Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun toplanacağını açıkladı.