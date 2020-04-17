39 TUTUKLAMA

Sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilen 39 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, sokağa çıkma yasağı kapsamında; dün ile bugün 06.00’ya kadarki süre içinde ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 28 kişinin kısmi, 11 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı ve haklarında soruşturma başlatıldı.

