39 TUTUKLAMA
Sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilen 39 kişi tutuklandı.
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Sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilen 39 kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, sokağa çıkma yasağı kapsamında; dün ile bugün 06.00’ya kadarki süre içinde ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 28 kişinin kısmi, 11 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.
Bahse konu şahıslar tutuklandı ve haklarında soruşturma başlatıldı.
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Etiketler : corona, sokağa çıkma yasağı
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