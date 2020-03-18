“39 testin 10'u Kıbrıslı Türk, sonuçları negatif”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Salamis Otel’de gözlem şartlarının uygulanmadığı nedeniyle vaka sayısının arttığı iddiaları üzerine açıklama yaptı, yapılan 39 testin içerisinde, otelde bulunan turistlere mecburi ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli hizmetlerde bulunmuş 10 kişinin de olduğunu ancak test sonuçlarının negatif çıktığını belirtti.

“Bilinmesini isteriz ki enfeksiyon birimlerimiz ve sağlık personelimiz gözlem şartlarını en iyi şekilde uygulamıştır” diyen Bakan Pilli şunları söyledi;

“Yapılan 39 testin içerisinde 10 KKTC vatandaşı da bulunmaktadır. Bu kişiler kendilerini koruma altına alarak otelde bulunan turistlere mecburi ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli hizmetlerde bulunmuş kişiler arasındaydılar ancak yapılan test sonucunda 10 kişinin sonucu negatiftir.

Sadece riskli gurup içerisinde olanlar pozitif çıkmıştır.

Şuanda otelde bulunan kendi vatandaşlarımız ve diğer turistlerde herhangi yeni bir belirti bulunmamaktadır ve herhangi bir lokal bulaşma söz konusu değildir. Enfeksiyon birimlerimiz ve sağlık personelimiz gözlem şartlarını en iyi şekilde uygulamıştır.

Mevcut pozitif 20 vakanın genel durumları iyidir ve tedavileri devam etmektedir

"Yurtdışında tedavi gören ve sağlık durumları nedeniyle genel karantina koşullarından farklı bir uygulamaya tabi tutulma ihitiyacı olan vatandaşlarımızın bu durumlarını iletmek ve bilgilendirme alabilmeleri için bakanlığımızın 0533 864 6116 numaralı hatlarına başvurmaları önemle rica olunur."