39 operasyon 149 tutuklu

Devrim DEMİR

KKTC Başsavcılığı tarafından soruşturulması istenen konularla ilgili 2011 yılından bu yana Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği, 2017-2019 Eylül ayları arasında 39 operasyon düzenledi, 149 kişi tutuklandı.

Mali Şube’nin iki buçuk senede ada geneli yaptığı operasyonlar istatistik verilere yansıdı.

149 kişiyi tutuklayarak ileri işlem için mahkemeye sevk edilirken, mal varlıklarına da el koyuldu.

Suçların adresi Girne

Özellikle, eğlencenin yoğun olduğu Girne bölgesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasadışı bahis ve kumar oynatılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, ofis, emlakçı, apartman dairesi görünümündeki yerlerde yasa dışı bahis siteleri üzerinden kumar oynatıldığını tespit etti.

Girne’de birçok yere eş zamanlı operasyonlar düzenleyen polis, birçok kişiyi tutukladı, yüklü miktarda para tespit etti.

Raporlar doğrultusunda soruşturma emri veriliyor

Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği, KKTC Sayıştay Başkanlığı, Başbakanlık Denetleme Kurulu, Maliye Teftiş Kurulu, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği gibi denetim kurumlarının hazırladıkları raporlar doğrultusunda araştırmaya geçiyor.

Mali Şube, KKTC Başsavcılığı tarafından soruşturulması istenen konularda 4/2008 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasına Aykırı işlenen suçlarla ilgili soruşturmaları yürütmekte. Yasadışı Sanal Bet ve Kumar ile ilgili soruşturmalar ve operasyonlar Mali Suçlarla Mücadele Amirliği tarafından yapılıyor.

Para miktarları dudak uçuklatıyor

‘Sanal bahis’ oynatılan iş yerlerine düzenlenen baskınlarda polis, çok sayıda bilgisayarın yanı sıra cep telefonu yüzlerce banka cüzdanı, kredi kartı ve sim karta el koydu. İncelenen raporlarda ise para miktarları dudak uçuklatıyor.

2018 yılında Girne’de Mali Şube ve Narkotik ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği baskın sonucu yarım Milyon TL nakit para ele geçirilmişti.

Narkotik ekipleri, bir eve düzenlediği uyuşturucu baskınında, uyuşturucu dışında, birçok farklı şirkete ait mühür, çok sayıda evrak ve 534 bin TL nakit para ele geçirmişti.

Narkotik operasyonunun ardından, bulunan yarım milyon TL ile ilgili Mali Şube devreye girerek iki iş yerine baskın düzenlemişti.

Gerçekleşen baskında, Beden Eğitimi ve Spor Yasası’na aykırı bahis oynattıkları tespit edilen ikisi kadın üç kişi daha suçüstü yakalandı.

Milyonlarca haksız kazanç

Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliğinin Eylül ayında Girne eş zamanlı düzenlediği operasyonda 11 kişi tutuklanmıştı.

Polis, FEO Elegance’a düzenlenen operasyonda ele geçirilen emarelerden yola çıkarak “Dobrabet” ve “Kalebet” isimli bahis ve kumar sitelerinin gelir gider tablosuna ulaştı. Mahkemede iki iş yeri ile ilgili bilgi veren polis, 2018-2019 döneminde Kalebet’in 39 milyon 595 bin 310 TL gelir, 25 milyon 20 bin 314 TL giderinin; Dobrabet’in ise 9 milyon 252 bin 386 TL gelir, 6 milyon 724 bin 924 TL giderinin olduğunu tespit etti.

En çok operasyonun yapıldığı yıl 2018

Polis istatistiklerine göre, Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği 2017 yılında operasyon için düğmeye bastı. İlk operasyon 12 Ekim 2017 tarihinde üç adrese eş zamanlı yapılırken, 12 kişi tutuklandı. Yine Aralık 2017 tarihinde gerçekleşen operasyonlarda, 8 kişi tutuklandı.

2018 yılında operasyon sayısını arttıran ekipler, peşi sıra birçok operasyon düzenledi. Aralıksız 1 yıl boyunca gerçekleşen eş zamanlı operasyonlarda polis 78 kişiyi tutuklayarak ileri işlem için mahkemeye sevk etti.

2019 yılında da dikkat çeken operasyonlar yapıldı

Operasyonlarına bu yıl da kesintisiz devam eden Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği, Ocak-Eylül tarihlerini kapsayan 9 aylık sürede 51 kişini tutukladı.

Dikkat çeken birçok operasyon gerçekleştiren ekipler, tanınmış isimleri de ifşa etti.

Özellikle Ağustos ayında Lefkoşa ve Girne’de gerçekleşen operasyonlarda Girne’de iş insanı B.A., Lefkoşa’da ise Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli olduğu dönemde 'görevini kötüye kullandığı, rüşvet talep ettiği, soruşturma aşamasında olan gizli bilgileri ifşa ettiği ve haksız mal edindiği, soruşturma dosyalarındaki kanıtları çaldığı' iddiasıyla G.B.Ç., tutuklandı.