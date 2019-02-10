39 bin 835 hasara, 90 Milyon ödeme!

271 BİN 405 ADET SİGORTA, 39 BİN 835 ADET HASAR… Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği verilerine yansıyan rakamlarda 2018 yılında, birlik kayıtlarına geçen 271 bin 405 adet sigorta, 39 bin 835 adet hasar ve bu hasarlara karşı ödenen 90 Milyon TL yer aldı.

300 BİN KONUTUN 33 BİNİ SİGORTALI… Bunun yanında ülkede bulunan yaklaşık 300 bin adet konuttan sadece 33 bininin sigortalı oluşu verilere yansıdı.

SAYIDA AZ, ÜCRETTE ÇOK ARTIŞ… 2017 yılında zorunlu sigorta (Third Part) ve full kaskoların toplamı 265 bin 087 iken, bu rakam 2018 yılında toplam 271 bin 405 adet oldu. 2017 yılında toplam sigorta ücretlerine 175,38 Milyon TL ödenirken, 2018 yılında 225,77 Milyon TL ödendi.

“ARTAN MALİYETLERİ KARŞILAŞMAK İÇİN KÜÇÜK ZAMLAR YAPILDI”… Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Genel Sekreteri İbrahim Kavçın: “Araç bedellerinin döviz olması ve dövizin yükselmesi sigorta ücretlerini etkiledi. Hasar maliyetimiz Euro, fakat primler Türk Lirası, dolayısıyla artan maliyetleri karşılaşmak için küçük zamlar yapıldı. Bu artış ile full kaskolardaki talep düşmedi, tam tersi yükseldi.”

Fehime ALASYA

Trafikteki bilanço ülkedeki bir yıllık sigorta verilerine yansıdı, yollarda yitip giden onca cana karşın binlerce hasar, milyonlarca lira zarar kayıtlara geçti.

Vatandaşın yaptırdığı araç sigortaları ve sigortalara ödediği ücretler arttı, meydana gelen hasarlar ise düştü.

Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği verilerine yansıyan rakamlarda 2018 yılında, birlik kayıtlarına geçen 271 bin 405 adet sigorta, 39 bin 835 adet hasar ve bu hasarlara karşı ödenen 90 Milyon TL yer aldı. Taşıt kredisi yanında kayıtlara geçen bir diğer veri de ülkede bulunan yaklaşık 300 bin adet konuttan sadece 33 bininin sigortalanması oldu… Sigortalı araç ve konut sayısına karşın, ülke trafiğindeki araç sayısı verilerde yer almadı.

2017 yılında zorunlu sigorta (Third Party) ve full kaskoların toplamı 265 bin 087 iken, bu rakam 2018 yılında toplam 271 bin 405 adet oldu.

2017 yılında 265 bin 087 adet sigortaya toplam 175,38 Milyon TL ödenirken, 2018 yılında 271 bin 405 adet sigortaya 225,77 Milyon TL ödendi.

2017 yılında ülkede 185 bin 498 adet zorunlu sigorta yani üçüncü şahıs sigortası yapıldı. Bu sayı 2018 yılında 5 bin adet artışlıkla 190 bin 046’ya yükseldi.

Yine 2017 yılı içinde yapılan full sigorta yani kasko sayısı 79 bin 589 adet iken bu sayı geçtiğimiz yıl 81 bin 359 adet olarak kayıtlara geçti.

Kuzey-güney geçişleri sigorta artışını etkiledi

Geçtiğimiz yıl KKTC genelinde kayıtlara geçen sigorta sayısı 190 bin 46 adet iken, kara ve deniz kapılarından ülkeye giriş yapan ve bu sırada sigortalanan araçlarla birlikte sayı 268 bin adet oldu.

Bu rakam, 2017 yılında 239 bin iken, 2018 yılında 268 bine yükseldi.

Kara ve deniz kapılarından ülkeye geçen araçların sigortasındaki artış ise dövizin yükselmesiyle, Kıbrıs’ın güneyinden kuzeye geçişlerin artmasına bağlandı.

Hasarlar düştü, hasar bedelleri arttı

Yapılan kasko ve sigortaların artmasına karşın ülkede Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği kayıtlarına geçen hasarlarda düşüş görüldü.

2017 yılından 2018 yılına gelinen dönemde hasar miktarı düşerken, bunun maddi karşılığı ise arttı.

2017 yılında, 80 Milyon 129 bin TL’lik maliyetle, 40 bin 589 adet hasar kayıtlara geçerken, 2018 yılında ise 90 Milyon TL’lik maliyetli 39 bin 835 adet hasar tespit edildi.

Vatandaştan bir yılda 225,77 Milyon TL ödeme

Kayıtlı rakamlarla ortaya çıkan tabloda 2017 yılında yapılan sigorta bedellerine vatandaş toplam 175, 38 Milyon TL öderken, sigortalar bu yıl içinde ortaya çıkan hasarlara 80,129 Milyon TL bedel ödedi.

2018 yılında ise vatandaşın cebinden çıkan 225,77 Milyon TL’ye karşın, sigortalardan 90 Milyon TL ödeme yapıldığı görüldü.

Aradaki farkın çok büyük ölçüde algılandığını ifade eden İbrahim xx, sigortaların ödediği miktar yanında çok çeşitli giderlerinin de bulunduğunu anlattı.

Kavçın: “300 bin konuta karşın sadece 33 bin konut sigortalı”

Birlik altındaki Garanti Fonu’yla ilgili de bazı bilgiler veren Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Genel Sekreteri İbrahim Kavçın, fonun mevduatının 27 Milyon TL’nin üzerinde olduğunu söyledi.

Kavçın, bu fonun hangi durumlarda kullanıldığını anlattı.

Ülkedeki araç ve konut gibi sigortalı oranının arttırılması gerektiğine de değinene Kavçın, konut sigortalarının da önemine değindi. İnsanlarda sigorta bilincinin olmadığından yakınan Kavçın, en başta devlete görev düştüğünü belirtti.

Kavçın, ülkede bulunan yaklaşım 300 bin konuta karşın sadece 33 bin konutun sigortalı olduğunu sözlerine ekledi.

Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Genel Sekreteri İbrahim Kavçın:

“Sigorta bilinci yayılmalı”

Sigorta ücretlerinde yaşanan artış, sigorta oranlarının seyri ve birlik bünyesindeki Garanti Fonuyla ilgili bilgiler aktaran Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Genel Sekreteri İbrahim Kavçın, sigorta bilincinin yaygınlaşmasının önemine değindi.

Kavçın, konuya ilişkin YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“2008 yılında çalışmalara başladık fakat 2014 yılında resmi olarak faaliyetlerimize başladık. 2011 yılından beridir veri topluyoruz. Adada ne kadar kasko var, kaç adet kaza olur, kaza yapan kimlerdir gibi sorulara cevap bulamazdık. Bugün öyle bir yere geldik ki Sigorta Bilgi Merkezi’nden günlük raporlar alıyoruz.

Şu anda araç sigortaları bilgi merkezine dâhil, yangın sigortalarını da yeni yeni merkezimize almaya başladık. Herhangi bir şirket veya sınır kapısında sigorta yapıldığı anda hemen görüyoruz. Tüm sınır kapıları da dahil online çalışıyoruz. Yaklaşık 9 yıllık veriler elimizde mevcut…”

Sigortasız olan araçlar…

“Yasa bize sigortasız araç kullananları tespit etme misyonunu yüklüyor fakat devletin kayıtları sağlıklı değildir. Sigortasız olan araçlar, Araç Kayıt Dairesi’nin sorumluluğundadır, bizim değil.

1974 yılından beridir tüm kayıtlar canlı görünüyor. Bizdeki kayıt dört dörtlük fakat devletin araç kayıtları düzgün olmadığı için sigortasız olan araçları tespit edemiyoruz.”

Alınan prim ve ödenen rakam kıyaslaması…

“Bu rakamlara bakıldığında alınan prim ve ödenen rakamı kıyaslayınca sigortacıların iyi para kazandığını düşünebiliyor ama buna mahal vermemek adına şunları söylemek istiyorum; Bu rakamlar içinden sadece acentelere 17 Milyon TL komisyon ödememiz oldu. Bunların yanında idari giderlerimiz ve muallâk hasarlarımız da oluyor. Yani oluşmuş, sigorta şirketine ihbar edilmiş, dosyası açılmış fakat henüz ödenmemiş hasarlardır. Bu rakamlar da çok yüksektir. Bu rakamlar henüz ödenmedi ama bu hasarlar oldu ve hatırı sayılır yüksekliktedir.

Bu bağlamda şuna da dikkat çekmek isterim, biz bu merkezi kurarken ne AB ne de devletten hiçbir yardım almadık. Kuralım, biz sigortacılar faydalanalım ama bunun yanında ülkedeki tüm kurum ve kuruluşları da bir veriden faydalansın dedik.”

“Bilgileri sadece polis kullanıyor, hâlbuki birçok kesimin işine yarayabilir”

“Bu bilgileri bizim dışımızda sadece polis kullanılıyor, adli konularda kullanılıyor, başka da kimse kullanmıyor, keşke kullansa. Çok sağlıklı verilerimiz var, birçok kesimin işine yarayabilir. Avukatlar icra konularında adres bulmak için kullanabilir, araç satıcıları kullanabilir, tüketiciler de kendini bu yolla koruyabilir. Sigorta şirketlerine risk raporlarını veriyoruz, vatandaşlar da bilgi merkezinden tüm bilgileri alabiliyorlar. Bu verilerdeki bilgiler ışığında risk profili çıkarıyor, sigorta şirketlerini uyarıyoruz. Bu yöntemle artık iyi sürücüler indirimini alıyor, kötü sürücüler ise ceza alıyor. Bu adil uygulamayı da hayata geçiren bizleriz."

Araç bedellerinin döviz olması ve dövizin yükselmesi sigorta ücretlerini etkiledi

“Hasar maliyetimiz Euro fakat primler TL, dolayısıyla artan maliyetleri karşılaşmak için küçük zamlar yapıldı. Tüm döviz ve hasar maliyetlerimiz döviz. Araçların değerleri hep döviz cinsinden... Döviz çıktıkça ödenen prim de yükseliyor. Bu da sigortalardan kaynaklanmayan ciddi bir artış getirdi. Araç bedellerinin döviz olması ve dövizin yükselmesi ile bu artış yaşandı. Bu artış ile full kaskolardaki talep düşmedi. Piyasaya çıkan yeni araçlar bankadan kredili olduğu için zaten üçüncü şahıs zorunlu sigorta yapılıyor.”

Garanti Fonu

“Kural ve yasalara uyan vatandaşın zararını tazmin edeceği bir merci her zaman vardır. Herkes full sigorta yaptırmak zorunda değil ama “Ben full sigortasız araç kullanacak kadar zengin değilim” düşüncesindeyim. Sigorta kendi üzerimizde tutmak istemediğimiz bir riski para karşılığı başkasına devretmektir. Bana göre full sigorta fakir adamın işidir. Bir zarar olması durumunda, sigorta yöntemi ile zararı yerine koyar. Garanti fonu dört madde altında ödeme yapar.

Bunlar; sigortasız araçların size verdiği zararlar, ehliyetsiz kişilerin size verdiği zararlar, faili meçhul kişilerin size verdiği zararlar ve sigorta şirketinin iflası durumunda gördüğünüz zararlardır. Bu durumda zararınızı garanti fonu öder.

Herhangi bir aracın kasko (full sigorta) olmaması durumunda mutlak çarpışma ve çarpışma koşulu varsa, kasıtlı hasarlar, yakma, yakılma, kötü niyetli hareketler dışında olan durumlarda fona başvurup tazminat talebinde bulunabilir.”