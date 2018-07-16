380 TL’ye de uçak bileti var, 4 bin 307 TL’ye de…

Ayşe GÜLER

Dövizdeki artışla birlikte, Ercan Havaalanı’nda hizmet veren havayolu şirket sayısındaki gerileme, uçak bileti fiyatlarını vurdu.

Geçtiğimiz yıla göre ‘katmerlenen’ fiyatlar, cep yakmaya başladı.

Bir haftalık İstanbul, Antalya uçak biletlerinin yanı sıra Londra, Barcelona gibi sıklıkla tercih edilen Avrupa şehirlerine yapılacak seyahatler için ödenecek miktarlar dudak uçuklatıyor.

YENİDÜZEN, geçtiğimiz hafta uçak bileti fiyatlarını araştırdı, ortaya çıkan tablo dudak uçuklattı. Örneğin, 13 Temmuz ile 20 Temmuz arasında İstanbul’a gidecek bir kişinin ödeyeceği uçak bileti fiyatları kişi başı 370 TL ile bin 890 TL arasında değişiyor.

İstanbul’dan sonra Antalya için bilet fiyatları ise ortalama 395 TL ile 435 TL arasında…

Aynı tarihler arasında Londra’ya gitmek isteyenler, Ercan-İstanbul-Londra aktarmalı uçuş için en az kişi başı 3 bin 606 TL, en çok 4 bin 307 TL ödemek zorunda kalacak.

En fazla tercih edilen Avrupa şehirleri arasında yer alan Barcelona için ise vatandaşların cebinden yalnızca uçak bileti için 2 bin 478 TL ile 3 bin 264 TL çıkacak.

Öte yandan TL’de yaşanan değer kaybına rağmen, özellikle Kıbrıs’ın güneyinde Larnaka’dan yapılan uçuşlar daha cazip hale gelmesi de dikkat çekti.

Londra’ya gidiş-dönüş uçak bileti 3 bin 606 TL’den başlıyor

Bir haftalık Londra tatiline gidecek, biletini de son dakika kesecek bir kişi, Ercan-İstanbul-Londra aktarmalı uçuş için en az kişi başı 3 bin 606 TL ödemek zorunda kalacak. 13 Temmuz ile 20 Temmuz tarihleri arasındaki uçak biletine belirlenen en fazla miktar ise 4 bin 307 TL.

Özellikle Avrupa’ya seyahat, Kuzey’e göre Güney’de oldukça uygun.

Londra’ya aktarmasız uçuşla seyahat etmek isteyen bir kişinin ödeyeceği uçak bileti fiyatı bin 786 TL’den başlıyor. Bu fiyat Barcelona için bin 785 TL’ye geriliyor. Güney’de Kuzey’e göre yalnızca direkt uçuş olmadığı için Türkiye’ye seyahatler pahalı...

Pahalılaşan uçak bileti fiyatlarıyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Polatkan Turizm yöneticilerinden Ali Polatkan, havayolu ulaşımındaki en büyük sıkıntının TC ile KKTC arasındaki yüksek ücretli uçak biletleri olduğunu kaydetti.

Polatkan, havayolu şirketlerinin KKTC sahasında kar elde etmek istediğini, casino turizmin ön plana çıkarak, işletmelerin havayolu şirketleri ile koltuk anlaşma yapmasının bu duruma neden olduğunu,

hem öğrenci hem de halk potansiyelinin tehdit altında olduğunu vurguladı.

ERCAN’DAN UÇUŞLAR…

İstanbul biletleri cep yakıyor…

İstanbul biletlerinin fiyatları da dudak uçuklattı.

13 Temmuz’da İstanbul’a gitmek, 20 Temmuz’da da adaya gelmek isteyen yurttaşların ödeyeceği uçak bileti fiyatları kişi başı 370 TL ile bin 890 TL arasında değişiyor.

Her hava yolu şirketi ve uçakların saatine göre fiyatlar değişkenlik gösteriyor.

Antalya bilet fiyatları da uçtu!

İstanbul’dan sonra en fazla tercih edilen şehirlerarasında yer alan Antalya bilet fiyatları hem oldukça yüksek hem de birçok uçuş aktarmalı.

Bilet almayı son güne bırakan ve 1 haftalık Antalya’ya seyahat edecek kişiler ise ortalama 395 TL ile 435 TL ödemek zorunda kalacak.

İstedikleri saatlere uygun uçak bulamayan kişiler ise ‘aktarmalı’ uçuşları tercih etmek ile karşı karşıya kalacak, bu durum da uçak bilet fiyatlarını neredeyse 3 katı yukarıya çekecek.

Londra’ya gidiş-dönüş uçak bileti 3 bin 606 TL’den başlıyor

Bir haftalık Londra tatiline gidecek, biletini de son dakika kesecek bir kişi, Ercan-İstanbul-Londra aktarmalı uçuş için en az kişi başı 3 bin 606 TL ödemek zorunda kalacak.

13 Temmuz ile 20 Temmuz tarihleri arasındaki uçak biletine belirlenen en fazla miktar ise 4 bin 307 TL.

Barcelona için uçak bileti: 2 bin 478 TL-3 bin 264 TL

En fazla tercih edilen Avrupa şehirlerden olan Barcelona da yüksek uçak biletlerinden nasibini aldı.

Yine aynı tarihlerde, bir hafta Barcelona’da olmak isteyen bir kişi, yalnızca aktarmalı uçak biletine 2 bin 478 TL ile 3 bin 264 TL arasında değişen fiyatı ödemek zorunda kalıyor.

Larnaka’dan uçuşlar ‘kur’a rağmen avantajlı

Artan döviz kurlarına rağmen, Larnaka’dan uçak seyahati yapmak ‘daha karlı’…

Örneğin, 13 Temmuz ile 20 Temmuz arasında Londra’ya aktarmasız uçuşla seyahat etmek isteyen bir kişinin ödeyeceği uçak bileti fiyatı bin 786 TL… Ancak bu fiyat, tek aktarmalı bir uçuş için 6 bin 945 TL’ye kadar da çıkabiliyor.

Güneyde Barcelona için bin TL düşük fiyat farkı…

Barcelona’ya gitmek için Larnaka Havaalanı tercih edecek kişilerin ödeyeceği uçak bileti fiyatı, Ercan Havaalanı’ndakindeki aktarmalı en düşük fiyattan bile neredeyse bin TL aşağıda…

Larnaka’dan Barcelona’ya 13 Temmuz’da gidecek, 20 Temmuz’da da dönecek kişi için belirlenen uçak bileti fiyatı bin 785 TL’den başlıyor.

Bu rakam, seçilen hava yolu şirketi ve uçuş saatlerine göre de 2-3 katına kadar da yükseliyor.

İstanbul’a hem aktarmalı hem iki katı fazla fiyat

Larnaka’dan İstanbul’a gitmek isteyen bir kişi, aktarmalı olarak buraya ulaşabiliyor.

Fiyat artışına neden olan bu durum, uçak biletlerinde rahatlıkla görülebiliyor.

Aktarmalı olarak bin 316 TL’den başlıyor, 2 bin 700 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Antalya: 2 bin 12 TL - 2 bin 900 TL…

Ercan’da da aktarmasız uçuşun zor bulunduğu Antalya için Güney’den seyahat edenlerin ödeyeceği minimum rakam, kişi başı 2 bin 12 TL’ye denk geliyor.

13-20 Temmuz tarihleri için gidiş dönüş dikkate alındığında, uçak bileti fiyatı 2 bin 900 TL’ye çıkabiliyor.

Polatkan Turizm Şirketi Yöneticilerinden Ali Polatkan:

Hem öğrenci hem de halk potansiyeli tehdit altında

Havayolu ulaşımındaki yüksek bilet fiyatlarıyla ilgili konuşan Polatkan Turizm yöneticilerinden Ali Polatkan, bu konudaki en büyük sıkıntının TC ile KKTC arasındaki ulaşım olduğunu söyledi.

Polatkan, özellikle KTHY’nin batmasının ardından, ‘denge’ unsurunun ortadan kalktığına değindi.

Fiyat artışının iki nedeni olduğunu ifade eden Polatkan, bunlardan ilkinin havayolu şirketlerinin KKTC sahasında kar elde etmek istemesi, diğerinin de casino turizmin ön plana çıkarak, işletmelerin havayolu şirketleri ile koltuk anlaşma yapmasına bağladı.

Uçak bileti fiyatlarındaki artış nedeniyle hem öğrenci hem de halk potansiyelinin tehdit altında olduğunu vurgulayan Polatkan, bugüne kadar bu konuda tedbir alınması için herhangi bir çalışma yapılmadığını dile getirdi.

Öneriler: THY’nin uçak bileti fiyatlarında düzenleme yapılabilir

Polatkan, Türkiye’nin resmi havayolu şirketi olan THY’nin uçak bileti fiyatlarında düzenlemeye giderek, belirli oranda düşüş yapmasının önünün açılabileceğine değindi.

Aynı zamanda KKTC-TC arasındaki ulaşım sorununu çözmek için küçük bir havayolu şirketinin kurulabileceğini, bu adımın bütçeyi zorlamayacağını dile getiren Polatkan, “KTHY’nin batma fobisinden kurtulmak gerekiyor. Bu konuda niyet, kararlılık gerekiyor. Bu bir görevdir” dedi.