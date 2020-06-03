38 yaşında yaşamını yitirdi

Girne’de dün sabah Maksym Mamaıev (E-38) aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi

Polis Basın Bülteni’ne göre Mamaıev’in otopsisinde, ölüm sebebinin akciğerde emboli atması olduğu tespit edildi.

ALAN’IN ÖLÜM SEBEBİ KALP YETMEZLİĞİ

Minareliköy’de önceki gün evinde rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Ekrem Alan’ın otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” olduğu belirlendi.