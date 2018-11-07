38 kadro için münhal duyurusu

Resmi Gazete’nin 31 Ekim tarihli sayısında duyurulan onlarca münhal başvuru bekliyor… Resmi Kabz İşleri ve Şirketler Memuru’ndan, Spor Eğitmeni’ne, Sivil Hizmet Görevlisi’nden itfaiyeciye toplam 38 kişi istihdam edilecek.

Resmi Kabız işleri ve Şirketler Memuru 2 kişi

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’nda yapılan münhal ilanı ve sınav duyurusuna göre, Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’ne, lll. Derece Resmi Kabız işleri ve Şirketler Memuru olarak 2 kişi alınacak.

Münhal için 30 Ekim-30 Kasım tarihleri arasında, Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasından indirecek veya Kurumdan alınacak başvuru formu ile yine Kamu Hizmeti Komisyonu’na başvurulması gerekiyor.

Münhal kadronun Yazılı Yarışma Sınavı ise 6 Ocak, 2019 Pazar günü yapılacak.

III. Derece Spor Eğitmeni 1 kişi

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’nca duyurulan bir diğer münhalle ise, Spor Dairesi’ne lll. Derece Spor Eğitmeni alınacak.

Duyuruya göre, aranan nitelikleri taşıyan adaylar 30 Ekim- 27 Kasım tarihleri arasında Kamu Hizmeti Komisyonu’na başvurabilecek.

Münhal kadronun Yazılı Yarışma Sınavı ise 5 Aralık 2018 Cumartesi günü yapılacak.

9 Sivil Hizmet Görevlisi için münhal

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü’nce duyurulan münhale göre, IV. Derece Teknisyen Hizmetleri Sınıfı (Elektrik Elektronik Teknisyeni) kadrosuna 5 Erkek, III. Derece Teknisyen Hizmetleri Sınıfı. (Bilgisayar Sistem Yöneticisi) kadrosuna 1 Erkek, -II. Derece Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı (Elektrik Elektronik Mühendisi) kadrosuna 1 Erkek, III. Derece Planlama Hizmetleri Sınıfı (Analist Programcı) kadrosuna 2 Kadın ve/veya Erkek alınacak.

Bu münhal kadrolarına uygun çalıştırılacak müracaatçılardan 12, 13, 14 ve 16 Kasım 2018 tarihlerinde mesai saatlerinde başvuru kabul edilecek. Aranan nitelikleri taşıyanların başvurularını Polis Genel Müdürlüğü Personel ve Özlük İşleri Şube Amirliği’ne belirtilen tarihler arasında şahsen başvuru formlarını doldurarak, gerekli belgelerle birlikte vermeleri gerekiyor.

26 İtfaiye Memuru

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan bir diğer münhal duyurusuna göre, Polis Genel Müdürlüğü kadrolarında münhal bulunan 26 İtfaiye Mevkii doldurulacak.

Aranan koşulları taşıyanlar, 19, 21,22 ve 23 Kasım 2018 tarihlerinde mesai saatleri içerisinde İlçe Polis Müdürlüklerine şahsen başvuru yapabilecek.