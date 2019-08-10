37 çocuğa bayram sevinci yaşattılar

Mağusa Mesarya Lions Kulübü'nden 2019-20 Lions hizmet donemi Kulüp Başkanı Fetine Avcı, Kurucu Başkan İnanç Genç ve geçmiş dönem başkanlarından İbrahim Genç, Kurban Bayramı öncesinde Sosyal Hizmetler altında faaliyet gösteren Lefkoşa Çağlayan Çocuk Yurdu'na ziyaret gerçekleştirerek, yurtta yaşayan 37 çocuğumuza yeni kıyafet bağışında bulundu.



Sosyal sorumluluk ve toplum hizmetinde 5. yaşını kutlamaya hazırlanan Mağusa Mesarya Lions Kulübü’nün Başkanı Fetine Avcı, kıyafetler konusunda desteğini esirgemeyen sponsorları Tahir Topal'a ve Serena’ya teşekkür ederek şunları ifade etti, 'Çocuklarımız, hayatımızın neşesi ve geleceğimizdir. Her çocuğun mutlu, sağlıklı ve iyi yetişmesi bizler için son derece önemlidir. Daha az şanslı olan çocuklarımızı mutlu etmek ise apayrı bir duygudur, ayrı bir hassasiyettir. Umuyoruz ki, çocuklarımızı yetiştiren, onlara sahip çıkan böyle önemli kuruluşlarımıza olan destek daha da büyür. Mağusa Mesarya Lions Kulübü, imkanları doğrultusunda her zaman destek vermeye hazırız'



Lefkoşa Çağlayan Çocuk Yurdu yetkililer de yapılan bağış için Mağusa Mesarya Lions Kulübü'ne teşekkür etti.