368 UYUŞTURUCU HAP 5 YIL HAPIS

Devrim DEMİR

Girne'de 2018 yılında 368 adet Extacy hap ile yakalanan Mustafa Kemal Karaaslan, Recep Kaptan ve Yaman Dumlu aleyhindeki dava Girne Ağır Ceza Mahkemesinde karara bağlandı.

2018 yılından bu yana hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde yargılanmayı bekleyen sanıklar uyuşturucu ithal ve tasarruf suçlarından suçlu bulundular.

Oy birliği ile alınan kararı okuyan Mahkeme Başkanı Füsun Cemaller, ülkede yaygınlaşan uyuşturucu kabusuna dikkati çekti.

Cemaller sanıkların uyuşturucu ticareti ile uğraştıklarına dikkati çekerek MDMA uyuşturucu hapın ruhsal bağımlılığa yol açtığı ve öldürücü olduğunu vurguladı. Bu tür suçlara hoş görü ile yaklaşmanın mümkün olmadığını ifade eden Cemaller, sanıklar arasında suç ayrımına gidilemeyeceğini ifade ederek 5'er yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.