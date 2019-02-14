19 BİRLEŞİME ‘İZİNSİZ/ÖZÜRSÜZ’, 7 BİRLEŞİME DE ‘MAZERETLİ’ OLARAK KATILMADI… Meclis Devam Cetveli’nde Meclis karnesi en ‘zayıf’ olan isim, eski Başbakanlardan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün oldu. ‘Gerçeğe aykırı mal bildirimi’ tespit edilen, 2 ayrı Başsavcılık dosyası Meclis’e gönderilen Özgürgün, 36 birleşimin 26’sında yer almadı, yalnızca 10 birleşime katıldı. 19 birleşime izinsiz/özürsüz katılmayan Özgürgün, 7 birleşime de ‘mazeretli’ olduğu gerekçesiyle gelmedi.

EVREN VE SENNAROĞLU 15 KEZ… Özgürgün’ün ardından UBP Milletvekilleri Kutlu Evren ile Önder Sennaroğlu 36 birleşimin 15’inde yoktu.

Ayşe GÜLER

Cumhuriyet Meclisi, resmi internet sitesinden, 50 milletvekilinin 1 Ekim 2018-31 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen 36 birleşim ile ilgili ‘devam cetvelini’ paylaştı.

Meclis Devam Cetveli’nde Meclis karnesi en ‘zayıf’ olan isim, eski Başbakanlardan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün oldu.

‘Gerçeğe aykırı mal bildirimi’ tespit edilen, 2 ayrı Başsavcılık dosyası Meclis’e gönderilen Özgürgün, 36 birleşimin 26’sında yer almadı, yalnızca 10 birleşime katıldı.

Meclis Devam Cetveli’ne göre 19 birleşime izinsiz/özürsüz katılmayan Özgürgün, 7 birleşime de ‘mazeretli’ olduğu gerekçesiyle gelmedi.

Özgürgün’ün ardından UBP Milletvekilleri Kutlu Evren ile Önder Sennaroğlu 36 birleşimin 15’inde yoktu. Evren, 8’inde ‘izinsiz/özürsüz’ olarak birleşimde yer almadığı kayıtlara geçerken, 3’ünde ‘mazeretli’, 4’ünde ise ‘izinli’ olduğu görüldü.

Sennaroğlu’nun ise 12’sinde ‘izinsiz/özürsüz’, 2’sinde ‘izinli’, 1’inde ise ‘mazeretli’ olarak kayıtlara geçti.

VEKİLLERİN 36 BİRLEŞİM ‘KARNESİ’: UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün: 26 birleşimde yoktu. (19’u ‘izinsiz/özürsüz’, 7’si ‘mazeretli’

UBP Milletvekili Kutlu Evren: 15 birleşimde yoktu. (8’inde ‘izinsiz/özürsüz’, 3’ünde ‘mazeretli’, 4’ünde ‘izinli’)

UBP Milletvekili Önder Sennaroğlu: 15 birleşimde yoktu. (12’sinde ‘izinsiz/özürsüz’, 2’sinde ‘izinli’, 1’inde ise ‘mazeretli’)

UBP Milletvekili Hamza Ersan Saner: 11 birleşimde yer almadı. (6 ‘izinsiz/özürsüz’, 5 yurt dışı görevi)

UBP Milletvekili Sunat Atun: 10 birleşimde bulunmadı. (10 ‘izinsiz/özürsüz’)

UBP milletvekili Yasemin Öztürk: 10 birleşimde yoktu. (7 ‘izinsiz/özürsüz’, 3 ‘mazeretli’)

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay: 10 birleşimde yer almadı.( 6 ‘izinsiz/özürsüz’, 1 ‘mazeretli’, 3 ‘izinli’)

UBP Milletvekili Hasan Taçoy: 10 birleşimde yoktu. (6 ‘izinsiz/özürsüz’, 2 ‘izinli’, 2 ‘mazeretli’)

UBP Milletvekili Zorlu Töre: 9 birleşimde yoktu. (6 ‘izinsiz/özürsüz’, 2 ‘izinli’, 2 ‘yurt dışı’)

UBP Milletvekili Ünal Üstel: 9 birleşimde yoktu. (6 ‘izinsiz/özürsüz’, 3 ‘izinli’)

UBP Milletvekili Aytaç Çaluda: 9 birleşimde yoktu. (7 ‘izinsiz/özürsüz’, 2 ‘izinli’ )

UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu: 9 birleşimde yoktu. (7 ‘izinsiz/özürsüz’, 1 ‘izinli’, 1 ‘mazeretli’ )

Eğitim Bakanı, TDP Milletvekili Cemal Özyiğit: 8 birleşimde yoktu.

UBP Milletvekili Menteş Gündüz: 7 birleşimde yoktu. (6 ‘izinsiz/özürsüz’, 1 ‘mazeretli’)

UBP Milletvekili Ali Pilli: 7 birleşimde yoktu. (5 ‘izinsiz/özürsüz’, 2 ‘mazeretli’)

UBP Milletvekili Hüseyin Amcaoğlu: 7 birleşimde yoktu. (5 ‘izinsiz/özürsüz’ , 2 ‘izinli’)

YDP Milletvekili Erhan Arıklı: 7 birleşimde yoktu. (5 ‘izinsiz/özürsüz’, 1 ‘mazeretli’, 1 ‘izinli’)

UBP Milletvekili Ersin Tatar: 7 birleşimde yoktu.

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli: 7 birleşimde yoktu. (3 ‘izinsiz/özürsüz’, 4 ‘mazeretli’)

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Alptuğra: 6 birleşimde yoktu. (6 ‘izinsiz/özürsüz’)

UBP Milletvekili Özdemir Berova: 6 birleşimde yoktu. ( 5 İzinsiz/ mazeretsiz’, 1 ‘mazeretli’)

( Meclis Başkanı, CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay: 6 birleşimde yoktu. (6 Yurt dışı görevi)

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu: 6 birleşimde yoktu. ( 6 ‘ izinsiz/özürsüz’)

‘ CTP Milletvekili Fikri Toros: 6 birleşimde yoktu. (6 yurt dışı görevi)

CTP Milletvekili Armağan Candan: 6 birleşimde yoktu. (4 ‘yurt dışı görevi’, 2 ‘mazeretli’)

HP Milletvekili Erek Çağatay: 5 birleşimde yoktu. (5 yurt dışı görevi)

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu: 5 birleşimde yoktu. (5 izinsiz/özürsüz’ )

) Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay: 5 birleşimde yoktu. (5 ‘yurt dışı’ görevi)

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu: 5 birleşimde yoktu. (5 ‘yurt dışı’ görevi)

UBP Milletvekili Dursun Oğuz: 5 birleşimde yoktu. ( 5 izinsiz/özürsüz’)

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, HP Milletvekili Tolga Atakan: 5 birleşimde yoktu. ( 3 yurt dışı, 2 ‘mazeretli’)

( Maliye Bakanı, DP Milletvekili Serdar Denktaş: 4 birleşimde yoktu. (1 ‘mazeretli’, 3 ‘izinsiz/özürsüz’)

CTP Milletvekili Doğuş Derya: 4 birleşimde yoktu. (1 ‘mazeretli’, 3 ‘izinsiz/özürsüz’)

Başbakan Tufan Erhürman: 4 birleşimde yoktu. (3’ünde yurt dışı görevi, 1 ‘mazeretli’)

Turizm Bakanı, DP milletvekili Fikri Ataoğlu 4 birleşimde yer almadı. (2 yurt dışı görevi, 2 ‘izinsiz/özürsüz’)

Ekonomi Bakanı Özdil Nami: 3 kez birleşimde yoktu. (2 ‘yurt dışı görevi’, 1 ‘izinsiz/özürsüz’)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler 3 birleşimde bulunmadı. (1 ‘mazeretli, 2‘izinsiz/özürsüz’)

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe: 2 kez birleşimde yoktu. (2 mazeretli)

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları: 2 kez birleşimde yoktu. (2 izinsiz/özürsüz’)

Tarım Bakanı Erkut Şahali: 2 kez birleşimde yoktu. (2 izinsiz/özürsüz’)

CTP Milletvekili Asım Akansoy: 2 kez birleşimde yoktu. (2 ‘izinsiz/özürsüz’)

HP Milletvekili Hasan Topal: 2 kez Genel Kurul’da yoktu. (2‘izinsiz/özürsüz’)

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Ayşegül Baybars: : 2 kez Genel Kurul’da yoktu. (2 ‘mazeretli’)

DP Milletvekili Dr. Koral Çağman 2 kez birleşimde yoktu. (2 ‘izinsiz/özürsüz’)

HP Milletvekili Mesut Genç de 2 kez birleşime katılmadı. (2 ‘mazeretli’)

HP Milletvekili Jale Refik Rogers: 1 birleşimde yer almadı. (1 mazeretli)

CTP Milletvekilleri Dr. Sıla Usar İncirli: Eksiksiz

CTP Milletvekili Salahi Şahiner: Eksiksiz

HP Milletvekilli Hasan Büyükoğlu: Eksiksiz

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu : Eksiksiz

Rekor Özgürgün’de…

Milletvekilleri arasında ‘devamsızlık’ rekoru UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’e ait…

‘Gerçeğe aykırı mal bildirimi’ tespit edilen, 2 ayrı Başsavcılık dosyası Meclis’e gönderilen Özgürgün, 36 birleşimin 26’sında yer almadı, yalnızca 10 birleşime katıldı.

Meclis Devam Cetveli’ne göre; 19 birleşime izinsiz/özürsüz katılmayan Özgürgün, 7 birleşime de ‘mazaretli’ olduğu gerekçesiyle gelmedi.

Özgürgün’ün katılmadığı birleşimlerde dikkat çeken ayrıntılar da yer aldı. Özellikle Genel Başkanlık görevini 30 Ekim’de bırakan Özgürgün’ün ‘mazeretli’ olduğu tarihler, bu zamandan başlıyor, 7 birleşim olmak üzere 25 Aralık’a kadar devam ediyor.

‘İzinsiz/özürsüz’ katılmadığı birleşim tarihleri ise Genel Başkanlık döneminden, yani 15 Ekim’den başlıyor, toplam 19 toplantı olmak üzere 29 Ocak’a kadar sarkıyor.

Evren ve Sennaroğlu, 15 birleşimde yoktu

UBP Milletvekilleri Kutlu Evren ile Önder Sennaroğlu 36 birleşimin 15’inde yoktu. Evren, 8’inde ‘izinsiz/özürsüz’ olarak birleşimde yer almadığı kayıtlara geçerken, 3’ünde ‘mazeretli’, 4’ünde ise ‘izinli’ olduğu görüldü.

Sennaroğlu’nun ise 12’sinde ‘izinsiz/özürsüz’, 2’sinde ‘izinli’, 1’inde ise ‘mazeretli’ olarak kayıtlara geçti.

UBP Milletvekili Sunat Atun, 10 kez ‘izinsiz/özürsüz’ Genel Kurul’a katılmadı.

Meclis Devam Cetveli’ne göre; UBP milletvekili Yasemin Öztürk de 10 birleşimde yoktu. 7’sine ‘izinsiz/özürsüz’ katılmayan Öztürk, 3’ünde ise ‘mazeretli’ olduğu gerekçesiyle yer almadı.

UBP Milletvekillerinden Resmiye Eroğlu Canaltay da toplam 10 birleşimde yer almadı. Canaltay’ın 6 birleşimde ‘izinsiz/özürsüz’ olduğu, 1 birleşimde ‘mazeretli’, 3 birleşimde de ‘izinli olduğu kayıtlara geçti.

Dokunulmazlığı Meclis kararı ile kalkan, UBP Milletvekili Aytaç Çaluda’nın toplam 9 birleşime katılmadığı görüldü. Çaluda, 7 birleşimde ‘izinsiz/özürsüz’ yer almazken, 2’sinde ise ‘izinli’ olduğu kayıtlara geçti.

‘İzinsiz, özürsüz’ katılmama…

UBP Milletvekili Hamza Ersan Saner, Ekim-Ocak aylarında toplam 11 birleşimde yer almadı. 6’sına ‘izinsiz/özürsüz’ olarak katılmayan Saner, 5 birleşimde ise yurt dışı görevindeydi.

UBP Milletvekili Hasan Taçoy ise 10 kez Genel Kurul’da yoktu. Taçoy, 6’sında ‘izinsiz/özürsüz’ 2’sinde ‘mazeretli’, 2’sinde de ‘izinliydi’

Meclis Devam Cetveli’ne göre; UBP Milletvekillerinden Nazım Çavuşoğlu ile Ünal Üstel 36 birleşimin 9’unda yoktu.

Çavuşoğlu 7’sine ‘izinsiz/özürsüz’ katılmayan Çavuşoğlu’nun, 1’inde ‘mazeretli’, 1’inde de ‘izinli’ olduğu kayıtlara geçti. Üstel’in ise 6 birleşime ‘izinsiz/özürsüz’ katılmadığı not edildi, 3’ünde ise izinli olduğu görüldü.

Söz konusu dönemde UBP Genel Başkanı ve Milletvekili Ersin Tatar ile yine UBP Milletvekili Ali Pilli, 7 birleşimde yer almadı.

Tatar, katılmadığı birleşimlerin 6’sında ‘izinsiz/özürsüz’ yer almazken, 1’inde ise ‘izinliydi’.

5’ine ‘izinsiz/özürsüz’ katılmayan Pilli, 2’sinde ise mazeretliydi.

Amcaoğlu ve Gündüz 7 kez…

Öte yandan UBP Milletvekilleri Olgun Amcaoğlu ile Menteş Gündüz de 7 kez birleşimde yoktu.

Gündüz, yer almadığı 6 birleşimde izinsiz/özürsüz katılmazken, 1’inde de mazeretliydi. Amcaoğlu ise

Amcaoğlu 5 birleşimde ‘izinsiz/özürsüz’ yer almazken, 2 birleşimde de ‘izinli’ olarak Meclis Devam Cetveli’ne not edildi.

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Alptuğra ise Ekim ila Ocak arasındaki dönemde toplamda 6 birleşimde ‘izinsiz/özürsüz’ yer almadı.

‘İzinsiz/ mazeretsiz’ 5 kez, 1 kez de ‘mazeretli’ olmak üzere UBP Milletvekili Özdemir Berova’nın 6 birleşimde bulunmadığı da kayıtlara geçti.

Meclis Devam Cetveli’ne göre; UBP Milletvekilleri Dursun Oğuz ile Dr. Faiz Sucuoğlu ‘izinsiz/özürsüz’ olarak 5 birleşimde yer almadı.

Arıklı 7, Zaroğlu 6 kez Genel Kurul’da yoktu…

YDP Milletvekillerinden Erhan Arıklı 7, Bertan Zaroğlu’nun ise 6 kez Genel Kurul’a katılmadığı kayıtlara geçti.

Arıklı 5 kez ‘izinsiz/özürsüz’, 1 kez ‘izinli’, 1 kez de mazeretli olduğu gerekçesiyle 7 birleşimde yer almadı. Zaroğlu ise 6 kez ‘izinsiz/özürsüz’ Genel Kurul’a gelmedi.

Maliye Bakanı, DP Milletvekili Serdar Denktaş’ın 36 birleşimin 4’ünde bulunmadığı kaydedildi. Denktaş, 1’inde ‘mazeretli’ olmasına rağmen, katılmadığı 3 birleşime ‘izinsiz/özürsüz’ yer almadı.

Meclis Devam Cetveli’ne göre; TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, 3 birleşimde izinsiz/özürsüz katılmadı. 4 birleşimde ise ‘mazeretli’ olduğu kayıtlara geçti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ise 3 birleşimde bulunmadı. Çeler’in 1 birleşimde ‘mazeretli olduğu, 2’sinde ise ‘izinsiz/özürsüz’ katılmadığı not edildi.

DP Milletvekili Dr. Koral Çağman’ın da 2 kez ‘izinsiz/özürsüz’ Genel Kurul’a gitmediği kaydedildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı, CTP Milletvekili Erkut Şahali ile yine CTP Milletvekilleri Asım Akansoy ile Biray Hamzaoğulları toplam 36 birleşimin ikisine ‘izinsiz/özürsüz’ katılmadı.

Öte yandan Hasan Topal da 2 kez Genel Kurul’da yoktu. Topal,2’sinde ‘izinsiz/özürsüz’ yer almadı.

Başbakan, Meclis Başkanı…

Başbakan 1’inde ‘mazeretli’, 3’ünde yurt dışı görevindeydi

Başbakan, CTP Milletvekili Tufan Erhürman, 36 birleşimin yalnızca 4’üne katılmadı.

Erhürman, Genel Kurul’da yer almadığı 4 birleşimin 3’ünde yurt dışı görevindeydi, 1’inde ise ‘mazeretli’ olduğu kayıtlara geçti.

Uluçay, yalnızca yurt dışı görevlerinde Meclis’te yoktu…

Meclis Başkan Yardımcısı, CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay ise 36 birleşimde 6’sınde yer almadı.

Uluçay’ın katılmadığı 6 birleşimin tümünde de ‘yurt dışı’ görevinde olduğu kayıtlara geçti.

Töre, 9 birleşimde yoktu…

Öte yandan Meclis Başkan Yardımcısı, UBP Milletvekili Zorlu Töre ise 36 birleşiminin 9’unda yoktu.

Töre, 6 birleşime ‘izinsiz/özürsüz’ katılmazken, 2 birleşimde ‘yurt dışı görevi’, 1 birleşime de ‘izinli’ olduğu için gelmedi.

4 milletvekilinin yoklaması tam…

Meclis’in ‘devam cetveline’ göre; Ekim ila Ocak ayları arasındaki Devam Cetveli’nde yalnızca 4 milletvekilinin yoklaması tam…

CTP Milletvekilleri Dr. Sıla Usar İncirli ile Salahi Şahiner, 36 birleşimin hepsinde eksiksiz yer aldı.

HP Milletvekillerinden Hasan Büyükoğlu ve Gülşah Sanver Manavoğlu da tüm birleşimlere katıldı.

Mazeretli vekiller…

‘Mazeretli vekiller’ de Meclis Devam Cetveli’nde paylaşıldı.

Eğitim Bakanı, TDP Milletvekili Cemal Özyiğit, 36 birleşimin 8’inde yoktu. 2’sinde ‘yurt dışı’ görevinde olan Özyiğit, 3’ünde ‘mazeretliydi’. 3 birleşime ise ‘izinsiz, özürsüz’ katılmadığı kayıtlara geçti.

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı, HP Milletvekili Ayşegül Baybars, 36 birleşimin yalnızca 2’sinde ‘mazeretli’ olduğu için gelmedi.

HP Milletvekili Mesut Genç de 2 kez ‘mazeretli’ olduğu gerekçesiyle Genel Kurul’da bulunmadı.

CTP Milletvekili Doğuş Derya ise 1 kez ‘mazeretli’, 3 kez de ‘izinsiz/özürsüz’ olarak Genel Kurul’da yer almadı.

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de 2 kez ‘mazeretli’ olduğu gerekçesiyle birleşimde yer almadı.

Öte yandan HP Milletvekili Jale Refik Rogers ise yalnızca 1 birleşimde yer almadı. Katılmadığı Genel Kurul’da ‘mazeretliydi’…

‘Yurt dışı görevinde’…

Öte yandan Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay 5 kez ‘yurt dışı’ görevi nedeniyle Genel Kurul’da yer almadı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, HP Milletvekili Tolga Atakan, 36 birleşimin 3’ünde ‘yurt dışı görevinde’ olduğu gerekçesiyle genel kurula katılamadı. 2 birleşimde ise ‘mazeretli’ olduğu kayıtlara geçti.

Meclis Devam Cetveli’ne göre; Turizm ve Çevre Bakanı, DP Milletvekili Fikri Ataoğlu ise toplamda 4 birleşimde yer almadı. Ataoğlu katılmadığı birleşimlerin 2’sinde yurt dışı görevinde iken, 2’sinde ise ‘izinsiz/özürsüz’ katılmadığı not edildi.

Öte yandan CTP Milletvekili Armağan Candan’ın ise 4 birleşimde ‘yurt dışı görevi’, 2 birleşimde de ‘mazeretli’ olduğu kayıtlara geçti.

HP Milletvekili Erek Çağatay ise 36 birleşimin 5’inde ‘yurt dışı görevi’ nedeniyle yer almadı.

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da ‘yurt dışı görevi’ nedeniyle 5 birleşimde yoktu.

Ekonomi Bakanı Özdil Nami ise 2 kez ‘yurt dışı görevi’, 1 kez ‘izinsiz/özürsüz’ Genel Kurul’a katılmadı.

CTP Milletvekili Fikri Toros ise 6 kez Genel Kurul’da yoktu. 5’inde ‘yurt dışı’ görevinde olan Toros, 1’inde ise ‘izinliydi’.