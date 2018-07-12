355 gıdanın tarihi geçti, 100 kg gıda imha edildi

Didem MENTEŞ



Sağlık Bakanlığı’nın Mayıs ayı gıda ve ambalajlanmış içme suyu üretim yerleri ve toplu tüketim yerlerindeki denetimlerinde, 355 adet gıda maddesinin son kullanma tarihinin geçtiği tespit edilirken, 100 kilogram gıda maddesi de uygun olmayan koşullarda muhafaza edildiği için imha edildi.

Sağlık Bakanlığı Gıda ve Çevre Sağlığı 2018 Mayıs ayı Faaliyet Raporu’nu yayınlayarak, yapılan incelemelerle ilgili bilgiler verdi.

Rapora göre Mayıs ayında 403 tane gıda ve ambalajlanmış içme suyu üretim yerleri ile toplu tüketim yerleri incelenerek, 100 kilogramağırlığında alkolsüz içecek, sos, et ve ürünleri ile unlu gıda çeşitlerinin imha edildiğini açıkladı.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nce incelenen 403 gıda ve ambalajlanmış içme suyu üretim yerleri ile toplu tüketim yerinde, 355 adet gıda maddesinin son kullanma tarihinin geçtiği, 100 kilogram gıdanın da uygun koşullarda muhafaza edilmediği için imha edildiği açıklandı. Alkolsüz içecek, sos, et ve ürünleri ile unlu gıda çeşitleri imha edilen ürünler arasında…

Denetlenen yerlerdeki eksiklere de yer verilen raporda, çalışanların sağlık karnelerinin noksanlığı, gıdaların uygun koşullarda depolanmaması ve son kullanma tarihi geçmiş ürünler ile etiketsiz ve tarihsiz ürünlerin kullanılmakta olduğu tespit edildi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı’nca ülkeye ithal edilmek istenen gıda ve kaynak suları için, ön izin öncesi 1366 numunenin incelenerek, numunesi uygun bulunan 550 firmaya gıda ön izni verildiği yer aldı.

Denetlenen yerlerde saptanan en önemli eksikler ise çalışanların sağlık karnelerinin noksanlığı, gıdaların uygun koşullarda depolanmaması ve son kullanma tarihi geçmiş ürünler ile etiketsiz ve tarihsiz ürünlerin kullanılmakta olduğu rapora yansıdı.

Numunesi uygun 550 firmaya ön izin

Gıda ve Çevre Sağlığı 2018 Mayıs ayı Faaliyet Raporu’nda ülkeye ithal edilmek istenen gıda ve kaynak suları için, ön izin öncesi 1366 numunenin incelenerek, numunesi uygun bulunan 550 firmaya gıda ön izni verildiği belirtildi.

Ön izin düzenlenen gıda ve kaynak sularıyla ilgili limanlarda ise 579 kontrol işlemi yapılırken, bu işlemler sırasında 2 çeşit gıda, içki ve kaynak suyu ithalat için uygun bulunmadığı da raporda yer aldı.

100 kg gıda imha edildi

Otel, restoran, büfe, okul mutfağı, okul kantini, fırın, pastane, alkollü ve alkolsüz içki üreten fabrikalar gibi gıda ve ambalajlanmış içme suyu üretim yerleri ile toplu tüketim yerleri olan 403 mekanın incelendiği, bu yerlerde 355 adet gıda maddesinin son kullanma tarihinin geçmiş olup, 100 kg gıda maddesinin de uygun olmayan koşullarda muhafaza edildiği için imha edildiği açıklandı.

İmha edilen ürünler arasında alkolsüz içecek, sos, et ve ürünleri ile unlu gıda çeşitleri olduğu da raporda yer aldı.

Denetlenen yerlerde saptanan en önemli eksikler ise çalışanların sağlık karnelerinin noksanlığı, gıdaların uygun koşullarda depolanmaması ve son kullanma tarihi geçmiş ürünler ile etiketsiz ve tarihsiz ürünlerin kullanılmakta olduğu rapora yansıdı.

Alınan numuneler

Faaliyet Raporu’nda limanlarda yapılan ithalat kontrolleri ve üretim yerlerinde yapılan denetimlere de yer verildi. Denetimler sırasında gıda ve ambalajlanmış içme ve kaynak suları ile şebeke suyu gibi yerlerden toplam 91 numune alınarak, Devlet Laboratuvarına analize gönderildiği belirtildi.

Yerli üretim ambalajlanmış içme sularından ise 26 tane numune alınıp analize gönderildiği aktarılan raporda, mikrobiyolojik ve kimyasal analiz için plaj ve yüzme havuzlarından alınan örnek sayısının da 112 olduğu belirtildi. Raporda bunların sonuçları yer almadı.

İhraç edilecek gıda maddeleri için de numuneler alınarak analiz yapıldığı belirtilen raporda, olumlu analiz sonuçları geldikten sonra ihracat amaçlı 13 adet sağlık sertifikası düzenlendiği ifade edildi.

Tütün içimiyle ilgili denetlenen 398 işyerinden, yasaya aykırı davranan 16 tane işyeri tespit edildi. 13 işyerine kapalı alanda tütün ürünü içilmesine izin verdiği için, 2 işyerine uyarıcı levha eksikliğinden ve 1 kişiye de kapalı alanda tütün ürünü içmekten ceza yazıldı

İçki ve sigara ithalatına 161 ön izin

Gıda ve Çevre Sağlığı 2018 Mayıs ayı Faaliyet Raporu’nda sigara ve tütün ürünleriyle ilgili ön izin bilgileri de yer aldı. Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve Denetim Yasasına uygunluk açısından Bakanlık, ön izin verilmeden önce 95 adet sigara ve tütün ürününde incelemede bulundu.

İncelemeler sonucunda içki ve sigara ithalatı için 161 adet ön izin düzenlendiği rapora yansıdı.

Rapora göre ülkeye ithal edilmek istenen gıda ve kaynak suları için numunesi uygun bulunan 550 firmaya gıda ön izni verildi. Gıda ve kaynak suları için limanlarda 579 kontrol işlemi yapılırken, bu işlemler sırasında 2 çeşit gıda, içki ve kaynak suyu ithalat için uygun bulunmadığı aktarıldı

Gıda ile temas eden plastik maddelere 216 ön izin

Rapora göre, gıda ile temas eden plastik madde ve malzemeler ile bunların hammaddelerinden gıda güvenliği ve insan sağlığı açısından uygun olduğunu gösteren belgelerin Bakanlığa sunulması ardından bu malzemeler için 216 tane ön izin hazırlandığı belirtildi.

İthal ön izini verilmeden önce 104 adet temizlik ürünü, dezenfektan ve kimyasal madde etiket ve içerik açısından incelemeye alındığı belirtilen raporda, ithal edilmek istenen temizlik ürünü , dezenfektan ve kimyasal maddeler ile ilgili ihracatçı ülkenin resmi otoritesinden izinli olduğunu gösteren belge ve üreticiden talep edilen ürüne has belgelerin sunulması sonrasında 121 adet ön izin hazırlandığı açıklandı.

İlaç Eczacılık Dairesi tarafından ön izni hazırlanan ve ithalat kontrolleri yapılan şampuan kontrollerinin 55 adet olduğu vurgulanan raporda, 14 otelde legionella bakterisiyle ilgili çalışma yapıldığı da yer aldı.

Tütün içimine ceza

Faaliyet Raporu’na göre Tütün ve Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve Denetim Yasası uyarınca 398 işyerinin denetlendiği, denetlenen işyerlerinin spor kulüpleri, restoran, kahvehane, pastane, bet ofisi gibi yerler olduğu aktarıldı.

Denetlenen işyerlerinden yasaya aykırı davranan 16 tanesine ceza yazıldığı, 13 işyerine kapalı alanda tütün ürünü içilmesine izin verdiği için, 2 işyerine uyarıcı levha eksikliğinden ve 1 kişiye de kapalı alanda tütün ürünü içtiğinden dolayı ceza yazıldığı rapora eklendi.



İthal gıdalara ve ambalajlanmış sulara 550 ön izin

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Gıda Birimi Mayıs ayı gıda, su, sigara, temizlik maddesi ve gıda ile temas eden plastik esaslı ambalaj malzemeleri ile ilgili yapılan çalışmaların istatistiksel verileri de Faaliyet Raporu’nda yer aldı.

İthal gıdalara ve ambalajlanmış sulara verilen sağlık ön izinleri 550 olarak açıklanırken, Ercan Havaalanı başta olmak üzere Lefkoşa, Girne, Mağusa limanlarında 579 gıda kontrol işlemi yapıldı.

Limanlarda ithalatına izin verilmeyen gıda, ambalajlanmış su ve içki çeşitlerinin 2 tane olduğu ifade edildi.

403 mekan incelendi

“İthal ve yereli üretim gıda, ambalajlanmış yerli ve ithal içme ve kaynak suyu, şebeke suyu, pestisit” gibi Devlet Laboratuvarına analize gönderilen numune sayısı 91 olarak açıklanırken, Devlet Laboratuvarından olumsuz gelen analiz sonuçları 47 olarak raporda yer aldı.

Süt ve et ürünleri üreten yerler hariç her türlü gıda üreten; lokanta, fırın, restoran, otel, alkollü içki gibi 403 yerin denetlendiği, şebeke ve ambalajlanmış ithal ve yerli içme ve kaynak sularından alınıp Devlet Laboratuvarına gönderilen numune sayısının 51 olduğu belirtildi.

Ön izin öncesi incelenen ürünler

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nde ön izin öncesi incelenen gıda maddesi sayısının 1357, sporcu gıdaları sayısının 9, sigara numune sayısının 95 olduğu yer alan Faaliyet Raporu’nda, sigaralara verilen ön izinin 34, içkilere verilen ön iznin ise 127 olduğu kaydedildi.

Kimyasallar

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nde gıda ile temas eden plastik madde ve malzemelere verilen ön izin sayısı 216 olarak kayıtlara geçerken, ön izin öncesi incelenen kimyasal ürün numune sayısı 104 olarak yer aldı. Dairede ön izin öncesi incelenen ve uygun bulunmayan kimyasal ürün sayısı ise 9 olarak belirtildi.

121 ön izin

Kimyasal ürün üretiminde kullanılmak üzere ithal edilen tehlikeli maddelerin/karışımın yeni kayıt sayısı ise 16 olarak açıklanan raporda, ithal temizlik malzemeleri, dezenfektan ve kimyasal hammaddelere verilen ön izinler ise 121 olarak kaydedildi.

Limanlarda yapılan şampuan kontrolleri 55 olarak açıklanırken, Laboratuvara gönderilen şampuan numunesi ve ithalatına izin verilmeyen şampuan sayıları ise rapora yansımadı.