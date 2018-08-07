350 STERLİN’LE NE YAPILIR?

Asgari ücret bu yıl ikinci defa artırıldı. Türk Lirası o kadar oynak ki, yılda değil iki, on kez değiştirseniz değişir.

Lakin asgari ücretin yükselmesi kimsenin başını göğe erdirmiyor. Kamudaki hayat pahalılığı da, eğer çok yüksek bir baremden maaş almıyorsa, kimsenin yüzünü güldürmeye yetmiyor.

Asgari ücretlinin eline geçen meblağ, dünkü artışla beraber çıka çıka 350 Sterlin seviyesine çıkabildi.

Bu para ile ne mi yapılır?

KKTC koşullarında aç kalınır!

Ev kiralarının 200-250 sterlinden başladığını düşünürsek, geriye ne kalıyor ki emekçiye?

100 sterlinle bir ay kim, nasıl geçinebilir?

Ev kirası yoksa, ödediği taksiti vardır mutlaka.

Çocuk özel okula gitmiyordur ama ulaşım masrafı vardır ailenin. Benzin, mazot lazım yürümesi için arabanın… Otomobil yoksa otobüs, minibüs parası lazım.

Elektriksiz de yaşanmaz.

Eh, ısınmaya, serinlemeye de ihtiyaç var memlekette bir şekilde…

Gaz sobası, kliması, vantilatörü…

Telefon falan da vardır, ‘lüks tüketim’ olarak!

Malum, haberleşmeyi bile çok görenler var bize!..

Soğukta ısınmayı, sıcakta serinletici kullanmayı da!..

* * *

Az daha unutuyordum!

Aylık geliri son asgari ücret artışıyla 350 Sterlin civarına yükselen (aslında gerileyen) bu insanların gıda ihtiyaçları da var!

Ekmek almaları lazım…

Süt, çocuklar için özellikle…

Yumurta, hellim, peynir falan…

Haftada bir de olsa et, bilemedin tavuk falan tüketmeleri gerekir, protein bakımından zayıf düşmesinler diye…

Salatalık, domates, yeşillik lazım…

En pahalısından değil, en ucuzundan biraz da meyve gerek, sağlıklı beslenme bakımından.

Tatil mi?

Yok tabii öyle kötü alışkanlıklar.

Ne bu?

* * *

‘Alışkanlıklar’ derken, aslında TL’nin bu şekilde ciddi değer kaybı bazı huylarımızın değişimine katkıda bulunabileceğini de hesaba katmak lazım.

Mesela daha az araba kullanmak, yürümeyi artırmak sağlıklı yaşam için güzel olur. Benzine para harcamak yerine ‘dabana guvvat’ vermekle başlanabilir işe…

Hayat pahalılığı karşısında günlük öğün sayısı üçten ikiye, hatta bire indirilebilinir pekala… Zaten obezlik ciddi bir sağlık sorunu dünyada… ‘Fit’ olmak için az yiyin, az için.

İçmek derken… Kesinlikle sigara alışkanlığı olanlar derhal terk etmeli. Bu ekonomik bunalımda sigara mı içilir? Hem cebinize zarar, hem sağlığınıza zaten…

Konyakçılar da içkiden vazgeçsinler fırsat bu fırsat.

Başka kötü alışkanlıkları olanlar da -kendileri bilir- kurtulabilirler derhal…

‘350 Sterlin’le yaşamanın faydaları’ saymakla bitmez ki!...

Yaşasın Kraliçe!..