‘350 bin Euro nereye harcandı, kaydı yok’

Dila ŞİMŞEK

Tarım Bakanlığı ve Avrupa Birliği’nin, Hayvan Hastalıklarının Kontrolü Projesi kapsamında Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği’ne aktarılan paranın “nerede harcandığının” kaydı olmadığı iddia edildi.

Bu iddiayı ortaya koyan Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Gökmen Coşan, Birliğe aktarılan paranın nerede kullanıldığı ile ilgili kayıt bulunmadığını, böyle bir raporun Genel Kurul’a da sunulmadığını savundu.

Birlik Başkanı Coşan; Sayıştaya, savcılığa ve Bakanlığa bildirimde bulunulduğunu belirtti. İddiaları reddeden Eski Başkan Umut Sayılı ise mali tüm işlemlerin dekontunun ve açıklamasının olduğunu ileri sürdü.

Eski Başkan ‘Para paydaşlara ödendi’ dedi…

Sayılı, sözleşmenin Opera şirketi ile ülkedeki tüm küçükbaş ve büyükbaş hayvanlardan kan örneği alınması, hastalıkların incelenmesi kapsamında olduğunu belirtti. Birlik hesabına aktarılan paranın, projede çalışan paydaşlara ödendiğini ifade etti.

Eski Veteriner Dairesi Müdürü Hüdaoğlu da ‘rapor sunulmadı’ dedi…

Başkan Coşan, 2019’da yapılan Genel Kurul’da bu mali işlemlerin raporunun sunulmadığını savundu, Eski Başkan Sayılı ‘2 sayfalık rapor sunuldu’ dedi.

Eski Veteriner Dairesi Müdürü Hüda Hüdaoğlu ise, Genel Kurul’da divan başkanlığı yaptığını ve böyle bir rapor görmediğini belirtti.

Bahsi geçen sözleşme, Tarım Bakanlığı’na bağlı olarak ‘Hayvan hastalıkları Kontrol Hizmetleri Sözleşmesi’ kapsamında Veteriner Dairesi, Opera Şirketi ve Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği arasında 2016 yılında imzalanmıştı.

Hüdaoğlu, proje kapsamında Birliğe 290 ile 350 Euro arasında bir miktarın aktarıldığını, çalışmanın ülkedeki küçükbaş ve büyükbaş hayvanların hastalıkları ile ilgili yapılan bir kontrol hizmeti için olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Gökmen Coşan:

“Nereye ne ödeme yapıldı, ne kadar yapıldı, neden yapıldı şeffaf bir bilgi yok”

Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Gökmen Coşan, 2019’da Genel Kurul’la göreve başladığında, kurulda AB projesi kapsamında Opera şirketinden Birliğe aktarılan paranın ve bunun nerede kullanıldığının rapor olarak sunulmadığını ifade etti. 290 Bin Euro ile 350 Bin Euro arasında bir para aktarıldığını belirten Coşan, bunun sonradan nerede harcandığının açık bir şekilde kayıtlı olmadığını söyledi. Sayıştaya, Savcılığa ve Bakanlığa konu ile ilgili bildirimde bulunduğunu ama yanıt alamadığını dile getiren Coşan, bir hesap dökümünü çekmecede bulmasıyla şüpheye düştüğünü belirtti. Coşan, “Bu parayı zimmetine geçirdi demiyorum, ancak burada AB projesinden aktarılan büyük bir para var ve nereye ne ödeme yapıldı, ne kadar yapıldı, neden yapıldı şeffaf bir bilgi yok. Bu da kuşkuya neden oluyor. 2017’de açılan hesap, 2019’da ben gelmeden önce kapatılmış. Ayrıca o dönemin başkanına da para aktarımı olmuş. Neden açıklama yapılmıyor, sorun burada” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği Eski Başkanı Umut Sayılı:

“Şirketin tüm çiftçilere ve hekimlerin hesabına tek tek ulaşmasının zorluk yaratacağından, para birliğin Garanti Bankası hesabına yatırıldı”

Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği Eski Başkanı Umut Sayılı, iddiaların doğru olmadığını ve kendisine karşı kişisel olarak yapıldığını söyledi. Sayılı, 2016’da Avrupa Birliği ile bir proje başlatıldığını, AB’nin ihaleye çıkarak Opera şirketiyle anlaşması sonucu bir protokol imzalandığını ifade etti. Bu çerçevede, ülkedeki tüm küçükbaş ve büyükbaş hayvanların, hastalık kontrolü amacıyla kan alınması gerektiğini anlattı. Bunun amacının, hayvan hastalıkları konusunda bir harita oluşturmak olduğunu ve bu kapsamda numune alınması gerektiğini ekledi. Adada bu kadar paydaşın olduğu, böylesine büyük ilk proje olduğunu ifade eden Sayılı, numune alınımının 5 buçuk ayda bitirildiğini söyledi.

Sayılı, “Özel veteriner hekimlerle ve çiftçilerle çalışmamız gerekiyordu. Bu nedenle, Birliğin hesabına para yatırıldı. Şirketin tüm çiftçilere ve hekimlerin hesabına tek tek ulaşmasının zorluk yaratacağından, para birliğin Garanti Bankası hesabına yatırıldı. Bu proje için hesabı özellikle açtık, proje bittiğinde de kapattık. Bir karışıklık olmaması adına ayrı bir hesap açmıştık” şeklinde konuştu.

Toplanan numunelerin Veteriner Dairesi’ne teslim edildiğini söyleyen Sayılı, bu iddianın ‘çok saçma’ olduğunu kaydetti.

Paydaşlara para aktarılırken, Birliğin emeği ve aracılığı nedeniyle ‘3-5 Euro’ kesintiler yapıldığını belirten Sayılı, “Yaklaşık 9 Bin Euro Birliğe kaldı. Bu para ile yurtdışında veteriner kongresine gidildi ve hayvanlar için traş makinesinde kullanıldı. Birliğimiz Dünya Veteriner Birliği’ne üyedir, seçme ve seçilme hakkı vardır. Kongreye de bu yüzden katıldık” dedi.

Tüm bu mali işlemlerle ilgili Genel Kurul’a iki sayfa rapor sunulduğunu ve ikinci sayfada da kalan paranın nerede harcandığının yazılı olduğunu dile getirdi. İddiaları kişisel bulduğunu söyleyen Sayılı, gerekirse Genel Kurul çağrısı yapıldığında açıklama yapabileceğini söyledi.

Veteriner Dairesi Eski Müdürü Hüda Hüdaoğlu:

“Birliğe önemli bir miktar para verildi ve bu paranın hangi üyeye ne kadar gittiğinin açıklanması gerekir”

Veteriner Dairesi Eski Müdürü Hüda Hüdaoğlu, AB ile ortak yürütülen proje kapsamında, ülkedeki hayvanlarda hastalığı önlemek için ihaleye girildiğini söyledi. Bir şirketin bu ihaleyi alarak, yerli veterinerlerle çalıştığını, bu nedenle Birlikle doğrudan anlaştıklarını ifade etti. Bu sözleşme kapsamında 300 ile 350 Bin Euro kadar para aktarıldığını ekledi. Hüdaoğlu, Birliğin üyeleri ile konuşarak onlara ödeme yaptığını belirtti. Hüdaoğlu, “Eski Başkan, gereken ücreti ödediğini söylüyor. Genel Kurul yakın zaman önce oldu, ben divan başkanıydım, bana böyle bir rapor sunulmadı. Yeni birlik başkanı da bu nedenle endişeli, çünkü raporda belirtilmedi. Sıkıntı da buradan doğdu. Eski başkan, üyeleri ödediğini ve tüm paydaşların ücreti paylaştığını söylemişti. Ödendiyse bize dekontları verin, olsun bitsin. Sorun şu ki, ne kadar para hesaba aktarıldı, ne kadarı, kime ödendi? Bu konuda şeffaflık gerekiyor. Biz ikinci sayfada yer vermiştik, ama ödemiştik demek ne doğru değil. Ben bunu usulsüzlük olarak görmüyorum ama bir eksiklik, dikkatsizlik söz konusu. Konunun netleştirilmesi gerekir. Sonuçta Birliğe önemli bir miktar para verildi ve bu paranın hangi üyeye ne kadar gittiğinin açıklanması gerekir diye düşünüyorum. Bu açıklanabilir bir durumdur, ama hesap verilmesi de gerekir” şeklinde konuştu.