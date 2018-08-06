35 yıl hapis cezası

Mağusa’da 5 Ekim 2017 tarihinde kendisinden ayrıldığı ve beyanındaki iddiaya göre kendisini aldattığı ve dolandırdığı için eski sevgilisi olan Halime Çetin’i planlayarak tasarrufundaki av tüfeği ile 4 el ateş edip öldüren sanık Hayrettin Özcömert hakkındaki karar bugün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesinde açıklandı. Başta “Taammüden adam öldürme” ve “Adam öldürme" olmak üzere toplam 10 davadan itham edilen sanık Özcömert 35 yıl hapis cezasına mahkum edildi.