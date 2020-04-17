35 öğrenciye yardım gecikmedi

Coronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda uzaktan eğitim yöntemi sürdürülürken, Girne bölgesinde elektronik donanımda eksiklik yaşayan ve uzaktan eğitimden mahrum kalan 35 Anafartalar Lisesi öğrencisinin, yardımsever iş insanı, vatandaş ve derneklerin katkılarıyla donanımları tamamlandı.

Başlatılan yardım kampanyası neticesinde, 20 öğrencinin evine internet, 5 adet laptop, 30 adet tablet ulaşması sağlandı.

Bağışlanan ve dağıtımı Girne Belediyesi zabıtaları tarafından öğrencilere ulaştırılacak tablet ve diz üstü bilgisayarlar, bugün Anafartalar Lisesi’nde, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye teslim edildi.

Teslim töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Ali Yaman, Covid 19 salgını nedeniyle, Mart ayının sonundan itibaren uzaktan eğitime başladıklarını belirterek, donanımlarının yetersizliği nedeniyle uzaktan eğitimden mahrum kalan öğrenciler için , bir çeşitli kampanyalar başlatıldığını anımsattı.

Bu kampanyalar sonucunda somut adımlar atılarak öğrencilerin ihtiyaçlarının karşıladığını söyleyen Yaman, Anafartalar Lisesi’nde öğrencilerimizin uzaktan eğitime erişebilmesi için yapılan kampanyaya öncülük eden Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Okul Müdürü Erbil Hüryaşar’a da yardımseverlere teşekkür etti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, dünyadaki salgın nedeniyle meydana gelen olumsuzlukların her alanı etkilediği gibi öğrencileri de olumsuz etkilediğini belirtti.

Okullara yönelik uzaktan eğitim programına katılabilmeleri için öğrencilerin teknik donanıma ihtiyaç olduğunu hatırlatan Güngördü, bu konuda donanım eksikliği yaşayan öğrencilerin ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik kampanyadan olumu sonuçlar alındığını ifade etti.

Sağlık ve eğitimin önemine işaret ederek, Donanımları tamamlanan öğrencilerin, eğitimde meydana gelen kopuklukları gidereceğini dile getiren Güngördü, kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti.

Girne Anafartalar Lisesi Müdür Erbil Hüryaşar ise, uzaktan eğitim sürecinde, öğrencilerin derslere yüzde 80 gibi yüksek bir katılım gösterdiğini ancak, 35 öğrencinin hiçbir donanımının olmadığının tespit ettiklerini, dile getirdi.

Öğrencilerin donanımlarının giderilmesi için Girne Belediyesi işbirliğinde, basın aracılığıyla bir kampanya başlattıklarını ve bu kampanyayla yardımsever vatandaşların kısa sürede ihtiyaçları karşıladığını dile getiren Hüryaşar, isimlerinin gizli tutulmasını isteyen tüm bağışçılara teşekkürlerini sundu.