340 bin 75 kişi yaşamını yitirdi

Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi yaşamını yitirdi. Brezilya vaka sayısında Rusya'yı geride bıraktı ve ABD'nin ardından ikinci sıraya yerleşti. Ülke, salgının yeni merkezi olma yolunda.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede Covid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 1001 artarak 21 bin 48’e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı 19 bin 969 artışla 330 bin 890'a ulaştı. Cuma günü ise rekor kırıldı. Bir günde 20 bin 803 yeni vaka tespit edildi.

SALGININ YENİ MERKEZİ OLMA YOLUNDA

Covid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en fazla vaka tespit edilen 2. ülke konumunda bulunuyor.

Demografik nedenler ve yoksulluk sebebiyle diğer ülkelere kıyasla daha fazla genç ve orta yaşlının yeni tip corona virüsten yaşamını yitirdiği belirtiliyor

BOLSONARO'YA TEPKİLER DİNMİYOR

Corona virüsü "hafif bir grip" olarak niteleyen devlet başkanı Jair Bolsonaro'ya tepkiler sürüyor. Brezilya devlet başkanının başı kabine toplantısında sarf ettiği sözler nedeniyle dertte.

Brezilya Yüksek Mahkemesi, eski Adalet Bakanı'nın Bolsonaro'yla ilgili federal emniyet teşkilatına müdahale ettiği suçlamalarını inceliyor. Bolsonaro, salgın nedeniyle önlem alan belediye başkanlarına da öfkeli.

EN AĞIR BİLANÇO ABD'DE

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 645 bin 353 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 97 bin 655 kişi öldü.

AFİRKA'DA VAKA SAYISI 100 BİNİ AŞTI

Afrika'da yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısı 100 bini geçti. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, kıta genelinde vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 871 artarak 103 bin 933’e çıktı.

Salgında ölenlerin sayısı 3 bin 183'e, iyileşenlerin sayısı ise 41 bin 473’e ulaştı. En fazla vaka görülen bölgeler arasında başı 32 bin 329 hastayla Kuzey Afrika çekerken, Batı Afrika'da 27 bin 769, Güney Afrika'da 21 bin 678, Doğu Afrika'da 11 bin 426 ve Orta Afrika’da 10 bin 731 olarak kaydedildi.

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 707, Cezayir'de 582, Güney Afrika'da 397, Nijerya'da 221, Fas'ta 197, Kamerun'da 159, Sudan'da 137’ye yükseldi.

Vaka sayının en yüksek olduğu ülkeler, Güney Afrika (20 bin 125), Mısır (15 bin 786), Cezayir (7 bin 918), Fas (7 bin 332), Nijerya (7 bin 261) olarak sıralandı.

Kuzey Afrika'da Mısır, kıtanın güneyinde Güney Afrika, batıda Nijerya, Doğu Afrika'da Sudan ve Orta Afrika'da Kamerun, kendi bölgelerinde en fazla vakaya rastlanan ülkeler oldu.

Kıta genelindeki hastanelerde 59 bin 277 kişinin yeni tip corona virüs tedavisi sürüyor.

Eritre, Morityus ve Seyşellerde aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Orta Afrika Cumhuriyeti, Eritre, Lesotho, Mozambik, Namibya, Ruanda, Seyşeller ve Uganda’da şu an kadar ölüm rapor edilmedi.

ÇİN'DE SON 24 SAATTE YENİ VAKA YA DA CAN KAYBI OLMADI

Öte yandan, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin ana karasında son 24 saatte virüs kaynaklı vaka ve ölüm görülmedi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ülkede yeni vaka tespit edilmediği ve can kaybı olmadığı bildirildi. Açıklamada, 376 kişinin virüs taşıyor olabilecekleri şüphesiyle karantinada tutulduğu, 3 kişinin taburcu edildiği, 79 hastanın da tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Çin'de salgının başından bu yana 82 bin 971 kişide koronavirüs tespit edilirken, virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 78 bin 258 hasta da iyileşti.

GÜNEY KORE'DE 23 YENİ VAKA

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, ülkede bir gün içinde 13'ü başkent Seul'e komşu Gyeonggi kentinde olmak üzere 23 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiğini duyurdu.

Vakaların önemli bir kısmının son günlerde salgının odak noktası haline gelen Seul'deki gece kulüpleriyle bağlantılı olduğu düşünülürken 2 bin 629 eğlence mekanının daha kapatılmasına karar verildi. Ülkede Covid-19 vaka sayısı 11 bin 165'e yükselirken, salgına bağlı 266 ölüm gerçekleşti.

RUSYA'DA VAKA SAYISI 335 BİNİ AŞTI

Rusya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 335 bin 882’ye, ölü sayısı 3 bin 388’e yükseldi.

Rusya Corona virüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9 bin 434 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 335 bin 882’ye çıktı. Ülkede can kaybı sayısı 139 artarak 3 bin 388’e, iyileşen sayısı 8 bin 111 artarak 107 bin 936’ya ulaştı. Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 2,9 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 42’sinde semptom görülmediği ifade edildi.

Salgının merkezi başkent Moskova'da vaka sayısı 3 bin 190 artarak 161 bin 397’ye, ölü sayısı 67 artarak 1934’e çıktı. Şehirde toplam 47 bin 413 kişi sağlığına kavuştu.

SON S4 SAATTE 276 BİN TEST YAPILDI

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 276 bin testin yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 8 milyon 400 binden fazla olduğu bildirildi. Açıklamada, yaklaşık 276 bin kişinin gözetim altında tutulduğu belirtildi.

PAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 52 BİNİ AŞTI

Pakistan'da yeni tip coronavirüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 1743 artarak 52 bin 437'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 34 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 1101 oldu. Son 24 saatte yapılan 14 bin 705 testten 1743'ünün pozitif çıktığı ülkede toplam vaka sayısı 52 bin 437'ye çıkarken, toplam test sayısı 460 bin 692 olarak açıklandı.

En fazla vaka 20 bin 883'le Sindh eyaletinde, en az vaka 171'le Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de kaydedildi. Salgının ülkeye ulaştığı ilk gün olan 26 Şubat'tan bu yana 16 bin 653 kişi ise iyileşti.