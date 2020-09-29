34 yaşındaki Fırat Kolal ölü olarak bulundu

Polis, 34 yaşındaki Fırat Kolal'ın Lefkoşa'da kalmakta olduğu evinde bu sabah saatlerinde ölü olarak bulunduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada Kolal'ın (Golal) vücudunda darp izine rastlanmadığı da belirtilirken, kesin ölüm nedeninin otopside belirleneceği de ifade edildi.

Polisten yapılan açıklama şöyle:

"29.09.2020 tarihinde, saat 08:30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Fırat KOLAL (Golal) (E-34), kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Adı edilenin vücudunda yapılan dış muayenede darp veya cebir izine rastlanmamıştır. Fırat KOLAL’ın kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsisinin ardından belirlenecektir. Soruşturma devam etmektedir."