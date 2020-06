“34 senemi verdim…”

Lefke’de yaşayan Hilmi Lefkeli, tam 34 sene önce açtığı büfesine de ‘Lefkeli’ ismini vermiş. Sandviç, tost gibi yiyecekleri satışa sunan Lefkeli, Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünde yıllardır bu işi yapıyor.

Her gün işe Lefke’den gelip gittiğini söyleyen Lefkeli, “Zor yanları tabii ki var, ama çok mutluyum. Bir işi sevmeden bunca sene yapılır mı bilmem” diye anlatıyor…

“Beni burada tanımayan yoktur”

Ne yazık ki çalışmayı bıraktıktan sonra büfenin başına geçebilecek birisi olmadığını söylüyor Lefkeli… Ama bir mesaj vermek isteyerek, hiçbir işten ‘utanılmaması’ gerektiğini vurguluyor. Özellikle ekonomik şartların böylesine zorlu olduğu günlerde, herkesin yapabildiği her mesleği yapması gerektiğini düşünüyor. Mesleğe gönül verilirse, her işin altından kalkınabileceğini dile getiriyor. Lefkeli sözlerine şöyle devam ediyor: “Burayı resmen hava parasına devralmıştım 34 sene önce. Sandviç yapmaya başladım. İşimi çok severek yaptım hep, ismimi de duyurmaya başladım. Lefkoşa’da, özellikle Surlariçinde beni tanımayan yoktur. Tabii ki her meslekte olduğu gibi iyi ve kötü günlerimiz var. Ama her gün insanlarla iç içeyiz, birçok kişi tanıyorum, insanlar seviyor, destekliyor. Tüm bunları bilmek çok güzel... Kötü yanları da yorucu olması, tüm gün ayakta durmak, devamlı sandviç hazırlamak, her gün erken saatten yol gidip gelmek… Ama işini severek yaptıktan sonra bunların hiçbiri engel değil.”