34 mülteci Kıbrıs açıklarında kurtarıldı
Kıbrıs Cumhuriyeti emniyet birimleri Alanya'dan denize açılan 34 Suriyeli mülteci kurtarıldığını duyurdu.
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Kıbrıs Cumhuriyeti emniyet birimleri Alanya'dan denize açılan 34 Suriyeli mültecinin kurtarıldığını duyurdu.
Yaşları 17 ile 40 arasında değişen 34 Suriyeli erkeğin önce Kıbrıs'ın güneyine ait sahil güvenlik eşliğinde Latsi Limanı'na getirildiği, daha sonra Lefkoşa yakınlarındaki mülteci karşılama merkezine sevk edildiği bildirildi.
Kaynak: EURONEWS
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