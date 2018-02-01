34 iş yerine uyarı

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Sağlık Şubesi ekipleri 22-26 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde evrakları eksik 34 iş yerine uyarıda bulundu.

LTB’den verilen bilgiye göre, denetim sırasında 104 iş yeri ziyaret edildi. Belediye ekipleri 5 piliç satış yeri, 1 süt ürünleri imalathanesi, 1 kasap, 1 oto yıkama yeri, 1 oto galeri, 29 market, 3 spor salonu, 3 off licence, 1 gıda deposu, 33 kuaför ve berber, 7 eğitim merkezi, 1 park büfesi, 14 restoran, 1 cafe ve 3 barı denetledi.