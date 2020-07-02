33 sanatçıya ait 53 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu

Kıbrıs Sanat Müzesi’nin ev sahipliği yapacağı Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan, Gürcistan, Azerbaycan, Gagauzya ve Rusya’dan 33 Sanatçıya ait eserlerden oluşan 53 Kişisel Resim ve Heykel Sergisi beş farklı sergi salonunda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen sergi açılış ve ödül törenine, Girne Üniversitesi Kurucu Rektörü Yrd.Doç.Dr. Cemre Günsel Haskasap, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ, Öğretim elemanları ve sanatçılar katıldı.

Açılışın ardından Tıp Fakültesi, İletişim Fakültesi, Diş Hekimliği ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sergi salonlarında yer alan sergiler gezildi.

PROF. DR. ŞANLIDAĞ: “KÜLTÜR-SANAT, EN BÜYÜK BİRLEŞTİRİCİ VE İYİLEŞTİRİCİ GÜÇLERDEN BİRİ”

Serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Küresel düzeyde yaşadığımız bu kriz sırasında kültür-sanat, kamu nezdinde en büyük birleştirici ve iyileştirici güçlerden biri olmaya devam ediyor” dedi ve böyle zor zamanlarda insanların sanata her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Bu nedenle UNESCO’nun da vurguladığı gibi, milyarlarca insanın birbirinden fiziksel olarak ayrıldığı, büyük endişe ve belirsizlikler barındıran bu zamanlarda insanları bir araya getiren, rahatlatan, ilham ve umut sağlayan kültürel hayatı canlı tutan sanatçıları ve kültür kurumlarını desteklemek gerektiğini vurguladı.

GÜMÜŞ ANAHTAR ONUR ÖDÜLÜ İLE DOGDURBEK ONUR ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ...

Açılış konuşmasının ardından Girne Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Cemre Günsel Haskasap ile Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ tarafından sergileri açılan 33 sanatçıya Gümüş Anahatar Onur Ödülü ile Dogdurbek Onur Ödülleri takdim edildi.

Daha sonra beş ayrı sergi salonunda yer alan sergiler gezildi.

Bugüne kadar 348 sergiye ev sahipliği yapan Kıbrıs Sanat Müzesi, 10 binden fazla eseri bünyesinde barındırıyor. Sergiler 10 Temmuz 2020 gününe kadar 08.00-16.00 saatleri arasında sergiler İrfan Günsel Kongre Merkezi, Tıp Fakültesi, İletişim Fakültesi, Diş Hekimliği ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sergi salonlarında gezilebilecek.