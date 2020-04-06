323 test 1 pozitif



Kıbrıs'ın kuzeyinde bugün 323 test yapıldığı, 1 yeni poziif vaka saptandığı açıklandı. Yeni pozitif vakanın Lapta'da olduğu belirtildi.



Sağlık Bakanı Ali Pilli son gelişmeleri rutin basın açıklaması ile duyurdu.



Tedavi gören hastaların genel sağlık durumunun iyi olduğu, 2 hastanın yoğun bakımda olduğu, bunlardan birinin solunum cihazına bağlı olduğu da enfeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından açıklandı.