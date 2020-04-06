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  3. 323 test 1 pozitif
323 test 1 pozitif

323 test 1 pozitif

Covid-19 kuzeyde son durum

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Kıbrıs'ın kuzeyinde bugün 323 test yapıldığı, 1 yeni poziif vaka saptandığı açıklandı. Yeni pozitif vakanın Lapta'da olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli son gelişmeleri rutin basın açıklaması ile duyurdu.

Tedavi gören hastaların genel sağlık durumunun iyi  olduğu, 2 hastanın yoğun bakımda olduğu, bunlardan birinin solunum cihazına bağlı olduğu da enfeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından açıklandı.

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