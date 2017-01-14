32 YENİ YURTTAŞ DAHA!
UBP-DP Azınlık Hükümeti, ‘Yurttaşlık Dağıtımı’nda HIZ KESMİYOR…
UBP- DP Azınlık Hükümeti, her Bakanlar Kurulu’nda onlarca yeni yurttaş yaratmaya devam ediyor.
10,11,12 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazeteler’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararlarına göre, 32 KİŞİ DAHA KKTC Yurttaşlığı’na alındı.
UBP- DP Azınlık Hükümeti son üç toplantısında 32 kişiye KKTC Yurttaşlığı’na alınması adına ONAY verdi.
İşte yeni yurttaşlar:
1998 Mersin doğumlu Selma Renkli, 1998 Vakıfkebir doğumlu Berra Yemenici, 1990 Beyoğlu doğumlu Özge Derici, 1994 Seyhan doğumlu Şükran Gülçin Ezdar, 1972 Damas Countryside doğumlu Nader Albalkhı, 1998 Lefkoşa doğumlu Damla Aközlüer, 1960 İzmit doğumlu Mehmet Güven, 1959 Niğde doğumlu Yaşar Bitmez, 1992 Kartal doğumlu Elif Kaçar, 1984 Bucak doğumlu Bekir Sezer, 1976 Siirt doğumlu Ömer Akkoyun, 1963 Bolu doğumlu Kağan Özcan, 1992 Yalova doğumlu Galip Albayrak, 1989 Tarbzon doğumlu Sevim Çağla Serim, 1967 İstanbul doğumlu Talay Burhanettin Tekin, 1984 Erzurum doğumlu Fatma Tuğba Özdemir, 1992 Antakya doğumlu Yasemin Yayar, 1995 Ekinözü doğumlu Sevgi Boynueğri, 1991 Antakya doğumlu Serdal Okur, 1988 Altınözü doğumlu Hüseyin Okur, 1969 Reyhanlı doğumlu Mustafa Bozyel, 1996 Lefkoşa doğumlu Kaan Kıcır, 1976 İstanbul doğumlu Ziya Çakmak, 1958 Altınözü doğumlu Hasan Okur, 1988 Zhambylskaya doğumlu Alla Rakshına, 1975 Bartın doğumlu Murat Uğur Palabıyık, 1997 Yenimahalle doğumlu Mehmet Emin Erdoğan, 1970 Şabanözü doğumlu Mükremin Asil, 1965 Lapseki doğumlu Sinan İnce, 1982 Adana doğumlu Emre Kaya, 1998 Girne Cansu Dizman, 1999 Konak doğumlu Doğukan Sarı KKTC Yurttaşlığı’na alındı.
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