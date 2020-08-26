310 kilo kaçak et
Beyarmudu geçiş noktasında sabahın erken saatlerinde Narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 310 kilo sağlıksız koşullarda taşınan et ele geçirildi.
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Beyarmudu geçiş noktasında bu sabah saat 06.30'da Polis Narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 310 kilo kaçak et ele geçirildi.
Polisten verilen bilgiye göre, güneyden kuzeye geçiş yapan 66 yaşındaki E.K.’nin kullanımındaki araçta gümrüğe beyan edilmemiş ve sağlıksız koşullarda taşınan 260 kilosu dana, 50 kilosu ise kuzu eti, toplam 310 kilo et ele geçirildi.
E.K., suçüstü tutuklanırken, polisi soruşturması devam ediyor.
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