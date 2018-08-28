31. Kitap Fuarı açıldı 

Halil Hepşen

Işık Kitabevi’nin 31.’ni düzenlediği kitap fuarı akşam Geçlik Merkezi Kızılbaş Kilisesi’nde düzenlenen tören ile açıldı. 7 Eylül tarihine kadar devam edecek olan fuar bu yıl “Kırılma” teması ile kitapseverlerin beğenisine sunuluyor.

Açılış törenine Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Gönyeli Belediyesi Başkanı Ahmet Benli, CTP Milletvekili Asım Akansoy, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Asım İdris, Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzaoğlluları ve çok sayıda kitapsever katıldı.

Merlen: “Hep paylaştık ve çoğaldık, bugünlere böyle geldik”

Açılış konuşmasını yapan Işık Kitabevi sahibi Nahide Merlen bu yıl 31.’sini düzenledikleri kitap fuarıyla kitapseverlerle birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Düşünürü, yazarı, araştırmacısı, kitapları taşıyan yerleştiren emekçisi ile koskoca 31 yılı geride bıraktıklarını ifade eden Merlen bu uğraşı çok büyük çabalar ve özveri ile yürüttüklerini belirtti.

Toplumu üretime ve hayata dair değiştiren güzelleştiren kültürel, düşünsel, eylemsel ne varsa onu paylaşmaya ve büyütmeye çalıştıklarını vurgulayan Merlen “ Hep paylaştık ve çoğaldık, bugünlere böyle geldik.” dedi.

Harmancı: “Şehrin ve adanın fuarı”

Gecede konuşma yapan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı her yıl ailenin bir parçası olarak eksilmeden, zenginleşerek bu etkinlikte bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Düzenlenen etkinliğin sadece Lefkoşa’nın değil tüm adanın etkinliği olduğunun altını çizen Harmancı bu fuarın kitabevinin fuarı olmaktan çıkarak bu şehrin ve adanın fuarı olduğunu söyledi.

Bu fuarı kazandıran emekçilere ve kitabevi sahiplerine teşekkür eden Harmancı fuarın bu yılki teması olan kırılma ile ilgili olarak da yaşadığımız coğrafyanın bizleri sürekli kırılmalara zorladığını ifade etti.

Benli: “Hizmetlerimizin önemsendiğine dair beni onurlandıran bir gece”

Gecede Onur Ödülü’nü alan Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli de yaptığı konuşmada; duygusal olduğunu, belediye başkanı olduğu günden beridir halka hizmet etmeye çalıştığını ifade ederek “ Bu akşam çok farklı bir durum, bu hizmete getirilmenin onurunu yaşarken bu hizmetin değerlendirildiği, önemsendiğine dair çok daha öte beni onurlandıran bir gece.” dedi.

Görevde bulunduğu sürece sadece üretmeye çalıştığının altını çizen Benli “ Tohum ektik, buğday ektik. Büyüttük ekmek ettik.” dedi.

Üretimde yaşam olduğunu söyleyen Benli üretmeden yaşamanın, kendi kendine yetmenin, demokrasiye erişmenin mümkün olmadığını belirtti.

Üretmenin sihirli bir kelime olduğunu anlatan Benli, hedefi olan adil, eşit kimseyi ötekileştirmeden üreterek güzele gidilebileceğini sözlerine ekledi.