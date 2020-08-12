TC Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "31 Ağustos'ta okulları uzaktan eğitimle açıyoruz" dedi.

Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"21 Eylül'de sınıflarda yüz yüze eğitimin başlamasına karar vermiş bulunuyoruz"

"2020-2021 eğitim öğretim yılına nasıl başlayacağımıza ilişkin kararlarımızı olgunlaştırdık. Aşamalı ve seyreltilmiş bir modelle eğitim öğretim yılına başlıyoruz. Buna göre 31 Ağustos'ta okulları uzaktan eğitimle açıyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda yüz yüze eğitimin başlamasına karar vermiş bulunuyoruz. Dileyen özel okullar 17 Ağustos'tan itibaren eğitim faaliyetlerine başlayabilecek. Yüz yüze eğitim alamayan öğrenciler eğitimlerine uzaktan eğitim araçlarıyla devam edecekler.

"Okullarla ilgili herkesin sağlık durumu takip altında olacak. Ailesinde ya da yakın çevresinde virüs tanısı konmuş kişiler tespit edilecek ve gerekli önlemler alınacaktır. Okullarda maske ve benzeri hususlardaki stadnartlar da belirlenmişti. Bu kılavuz çerçevesinde öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için bir takım rehberler hazırladık. Bunların ne şekilde uygulanacağının ayrıntısını da devam ettireceğiz. Teneffüsler ve benzerlerinde neleri yapacakları konusunda da her şey bu kılavuzlarda yer alıyor. Maske tedariği bakanlığımız tarafından sağlanacak. Okullarımızın uyması gereken hijyen standartları konusunda bir takım kılavuzlar hazırlamıştık. Denetleme için 2 bin denetmenimiz sahalardalar.

"Okulun ilk haftasında özel bir uyum programı ortaya koyacağız. Öğretmenlerle ilgili daha önce bir çalışmamız olacak, çocuklarımız için bir hafta boyunca uyum çalışması devam edecek. Okullarımızın temizliği için personel alımımız devam ediyor. Okullarla ilgili ihtiyaç kalemleri tek tek çıkarılmış, nelere ihtiyaç olduğu somut olarak ortaya konulmuştur. Buna uygun şekilde okullarımıza mali destek vermek ve diğer teknik destekleri sağlamak için de gereken planlamaları yaptık. İl müdürlerimizle bir toplantımız var. Kısa zaman içerisinde öncelikli okullarımızdan başlamak üzere bu destekler ulaştırılacak. Bakanlık bürokratlarımız risk analizlerine katılıp o illerdeki çalışmaları takip etme imkanı bulacaklar. Bilim Kurulu'nu bilgilendirmeyi ve önümüzdeki yol haritasını ortaya koymayı planlıyoruz.

"Çocuklarımız ve öğretmenlerimizin 31 Ağustos'ta başlayacak eğitim öğretim yılını şimdiden kutluyorum. Toplumun her bir bireyini salgınla mücadele kapsamında sorumluluk almaya davet ediyorum."