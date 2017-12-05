Polis, Metehan Barikatıı’nda Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçirilmek istenen 300 kilo kaçak et ele geçirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat bugün 16.50 sıralarında polis tarafından H.Ö.’nün (E-43) kullandığı araçta yapılan aramada kanunsuz olarak tasarrufta bulundurulan 300 kilo dana eti tespit edildi.

Polis, H.Ö.yü tutuklarken, etlere ve etlerin bulunduğu araca emare olarak el koydu.