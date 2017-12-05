300 kilo kaçak et ele geçirildi
Polis, Metehan Barikatıı’nda Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçirilmek istenen 300 kilo kaçak et ele geçirdi.
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Polis, Metehan Barikatıı’nda Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçirilmek istenen 300 kilo kaçak et ele geçirdi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat bugün 16.50 sıralarında polis tarafından H.Ö.’nün (E-43) kullandığı araçta yapılan aramada kanunsuz olarak tasarrufta bulundurulan 300 kilo dana eti tespit edildi.
Polis, H.Ö.yü tutuklarken, etlere ve etlerin bulunduğu araca emare olarak el koydu.
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Etiketler : KAÇAK ET
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