300 gram hintkenevirine 3 yıl hapis

300 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundurmakla yargılanan Uchenna Micheal Jonah ve Salman Abbas Yerima 3 yıl hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını Başkan Nüvit açıkladı.

Gazi, uyuşturucu suçlarının toplumda ciddi huzursuzluk yarattığına değinip, uyuşturucunun yaygınlığına ve toplumda yarattığı tehlikelere dikkat çekti.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Gazi, uyuşturucu suçları işleyenlere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.

Sanıkların işlediği suçların uzun süreli hapis cezası öngördüğüne de değinen Gazi, sanıkların işlemiş olduğu uyuşturucu madde tasarruf suçunun ülkemizde son dönemde yaygın suç türlerinden olduğunu, bu tür suçlara ceza takdir ederken sanığın cezalandırılmasının yanı sıra bu suçu işlemeye teamül edecek kişilerinde takdir edilen cezayı düşündüğünde caydırılması gerektiğinin altını çizdi.

Gazi, sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm olguları değerlendirdikten sonra suçlu bulup mahkûm ettikleri uyuşturucu madde suçundan 3’er yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.