300 çeşit çikolata, 40 yıllık emek

Dila ŞİMŞEK

Caramel Çikolata’nın kurucusu ve direktörü Özden Çıraklı, pek sık rastlanmayan çikolata üretimine nasıl başladığını ve yılların tecrübesini anlatıyor.

1979’da eşi ile olan evliliği ile çikolata sektörüne başlayan Çıraklı, dönemin ‘alışılmışlığının’ dışına çıkarak farklı çeşitlerde üretim yaptıklarını söylüyor.

“Bu süreçte çocuklarım da bana her zaman destek oldu”

Çıraklı, “Eşim ile birlikte fabrikada çalışırken, farklı çeşit üretimler yapmayı hedefledik. Sonralarında ise, ideallerimi gerçekleştirmek adına, üretimimizi bir mağazada satışa sunabilme kararı aldım” diyor. Bunun büyük bir risk olduğunu dile getiren Çıraklı, özellikle de o dönemde insanlar sadece markette satılan tek tip ürünlere alışık olduğunu söylüyor. “Ben mağaza ile birlikte, özel günlere özel organizasyonlar, hediye paketleri gibi süslemelere de başlamıştım. Tabii ki bu süreçte çocuklarım da bana her zaman destek oldu, görüşleri ile yardım etti” diye konuşuyor.

“Vegan, glütensiz çikolatalar, şeker hastaları için özel üretilen çikolatalar ve birçok farklı çeşide yer veriyoruz. 300 farklı çikolata çeşidimiz mevcut”

“Aslında çikolata üretiminin ülkemizdeki önemi de çok büyük, çünkü alışılmışın dışında…”

Yerli üretimlerinin yanı sıra yurtdışından ithal ettiklerini de ekleyen Çıraklı, “Özenle seçerek kaliteli ürünlere yer veriyoruz. Kakao çekirdeği ile çikolata üreten ilk firmayız ve hala bu şekilde üretim yapan bir fabrika yok… Aslında çikolata üretiminin ülkemizdeki önemi de çok büyük, çünkü alışılmışın dışında…” şeklinde konuşuyor.

“Yıllarca ailemle birlikte çok emek harcadım”

Zamanla modernleşmeye ve insanların taleplerine ayak uydurarak daha da çeşitli üretime başladıklarını ifade eden Çıraklı, “Vegan, glütensiz çikolatalar, şeker hastaları için özel üretilen çikolatalar ve birçok farklı çeşide yer veriyoruz. 300 farklı çikolata çeşidimiz mevcut ve bu geniş yelpazede hizmet verebilmek için yıllarca ailemle birlikte çok emek harcadım” diyor.

“Ailece ülkemizdeki ilk çikolata üretimini destekliyor olmaktan çok mutluluk duyuyoruz”

İnsanların talebinin günümüzün mali sıkıntıları sebebiyle geçmiş yıllara göre düştüğüne değinen Çıraklı, her bütçeye göre üretim yapmanın amaçlarından biri olduğunu kaydediyor. Çıraklı sözlerine şöyle devam ediyor: “Ortaköy’deki mağazamızı oğlumla birlikte işletiyoruz. Kızım ise fikirleri ile bize destek oluyor. Fabrikamızın direktörlüğünü de eşim yapıyor. Ailece ülkemizdeki ilk çikolata üretimini destekliyor olmaktan çok mutluluk duyuyoruz”