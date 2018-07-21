300 bin TL’ye yakın ödenmemiş fatura!

Bakanlar Kurulu kararı ile Başbakanlık Denetleme Kurulu merceğine alınan, 2016-2017 mali yılları içinde Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nca yapılan ve ödenmeyen akaryakıt, çiçekçiler, kafeteryalar ve izaz- ikram gibi kalemlere yapılan harcama tutarının 300 bin TL’ye yakın olduğu ortaya çıktı.

Devletin zarara uğratıldığının tespiti durumunda, İyi İdare Yasası tahtında devlete zarara uğratanların hangi makamda olursa olsun dava edilip tüm zarardan sorumlu tutulacağı kaydediliyor.

Fehime ALASYA

2016-2017 mali yılları içinde Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda yapılan ve ödenmeyen bazı harcamalara ilişkin Başbakanlık Denetleme Kurulu merceğine alınan borç miktarının 300 bin TL’ye yakın olduğu ortaya çıktı.

YENİDÜZEN’in “Ödenmeyen faturalara soruşturma” başlıklı haberiyle gündeme taşıdığı, 2016-2017 mali yılından kalma toplam 78 bin 111 TL’lik borç miktarının 300 bin TL’ye ulaşan bir rakam olduğu öğrenildi.

Yaratılan bütçe açığının akaryakıt, çiçekçilik, kafeterya işletmeciliği, izaz- ikram gibi birçok kalemdeki harcamalara olduğu ifade edildi.

‘Yetkisiz bütçe aşımı’!

Yetkisiz bütçe aşımından dolayı bakanlığın birçok firmaya 300 bin TL’ye yakın ödenmeyen faturası bulunduğu ise bakanlığa yakın kaynaklar tarafından YENİDÜZEN’e doğrulandı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ise konunun Başbakanlık Denetleme Kurulu’na sevk edildiği gerekçesiyle konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı.

Yenidüzen’e bilgi veren bakanlığa yakın kaynaklar, yayımlanan rakamların yanında çok daha fazla miktar ve fatura bulunduğunu, devletin büyük ölçüde zarara uğratıldığını ve bu rakamın 300 bin TL’ye olduğunu aktardı.

Bakanlık yargıya taşımada kararlı!

Söz konusu firmalardan bir çiçekçinin elindeki 2016 yılına ait ödenmemiş faturalar ile devleti dava ettiği ve davayı kazandığı belirtilirken, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın tüm dava masraflarını ve borcu yüzde 14 faiz ile ödemekle yükümlü kılındığı ve ödemeyi yaparak konuyu devletin diğer birimlerine taşıdığı kaydedildi.

Bakanlığın yaşananları Savcılığa ilettiği ve Savcılığın Sayıştaylıktan yazılı talebi ile sorgulama istediği ifade edildi.

Buna karşın bakanlık, sürecin uzamaması ve bir an önce sonuçlandırılması adına, Başbakanlık Denetleme Kurulu’na denetleme talebinde bulundu.

Bakanlığın söz konusu bu borçları ödese dahi Başbakanlık Denetleme Kurulu raporu doğrultusunda konuyu yargıya taşımakta karalı olduğu öğrenildi.

Devletin zarara uğratıldığının tespiti durumunda, İyi İdare Yasası’na göre buna neden olan kamu görevlisi her hangi makamda olursa olsun dava edilip tüm zarar ziyan şahsına ödetileceği belirtildi.

Neler yaşanmıştı?

Başbakanlık Denetleme Kurulu, Bakanlar Kurulu kararı ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nın 2016-2017 mali yılları içinde yaptığı ve ödenmeyen bazı harcamalara ilişkin soruşturma başlattığı öğrenilmişti.

Toplam 78 bin 111 TL’lik harcamalarla ilgili devletin zarara uğratılıp uğratılmadığının tespiti için Başbakanlık Denetleme Kurulu tarafından gerekli soruşturmanın yapılmasıyla, zarar tespiti halinde ödenecek meblağın sorumlulara ödettirileceği belirtildi.

Kalem kalem ortaya konulan faturaların, söz konusu yıllarda, yurt dışına gerçekleştirilen resmi ziyaretlerden doğan ve bütçe aşımına uğrayan ödemelerin yanı sıra, yurt dışından gelen misafir, heyet veya şahısların, konaklama, yedirip, içirme, barındırma ve yurt içi ulaşımlarının sağlanmasından doğan masraflar olduğu ve soruşturma kapsamına alındığı ifade edilmişti.

Yayımlanan kararda şu ifadelere yer verilmişti:

“KARAR SAYlSI: TE(K-1)767-2018 EKONOMi VE ENERJi BAKANLIGI'NIN 2016-2017 MALi YILLARINDAN KALAN ÖDENMEMiŞ FATURALARI (Önerge No:863/2018) (E. E. B.)

Bakanlar Kurulu, 2016-2017 Mali Yılları içerisinde, bütçede yeterli ödeneği olmamasına rağmen, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nın yurt dışına gerçekleştirmiş olduğu resmi seyahatler ve çeşitli resmi temaslar için, ayrıca, yine yurt dışından gelen misafir heyet ve/veya şahıslara yönelik yapılan harcamalarının karşılanmasına ilişkin aşağıdaki kararı aldı:

1.2016-2017 Mali Yılları içerisinde, yurt dışına gerçekleştirilmiş olan resmi ziyaretlerden doğan ve:_bütçe aşımına uğrayan-MTSTUR'a ait 18 adet fatura; POLATKANTurizm'e ait 1 adet fatura, BAKYÖN Turizm'e ait 1 adet fatura ve Bakanlık personeli Atilla Alışkan, Mehmet Öztürk ile Öcal Erten'in yurtdışı seyahatlerinden dolayı meydana gelen harcırah giderleri toplamı 35.083,98 TL (Otuz Beş Bin Seksen Üç Lira Doksan Sekiz Kuruş)'un, 2018 Mali Yılı Bütçesi'ne ek ödenek konulup, Maliye Bakanlığı'nın uygun göreceği bir kalemden karşılanarak, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı 2018 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan 09-01-04-1-1-1-03-3-3-01 "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" kalemine ek ödenek olarak aktarılması,

2. 2016..;2017 Mali-Yılları içerisinde;- yurt· dışından gelen misafir- heyet ve/veya şahısların, konaklama, iaşe-ibate ve yurt içi ulaşımlarının sağlanmasından oluşan, Golden Tulip Hotel'e ait 13 adet fatura, Merit Hotel'e ait 2 adet fatura, Petsan Inşaat Turizm'e ait 2 adet fatura, Akandere Otobüs işletmeciliği'ne ait 1 adet fatura ve Hüda Nalbantsoy'a ait 1 adet fatura giderleri toplamı, 43.027,58 TL (Kırk Üç Bin Yirmi Yedi Lira Elli Sekiz Kuruş)'un, Maliye Bakanlığı'nın uygun göreceği bir kalemden karşılanarak, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı 2018 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan 09-01-04-1-1-1-03-06-1-02 "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" ödenek kalemine, mevcut bütçe ödeneklerine ilaveten, 2018 Mali Yılı Bütçesi'ne ek ödenek olarak aktarılması.

3. Devletin zarara uğratılıp uğratılmadığının tespiti için Başbakanlık Denetleme Kurulu tarafından gerekli soruşturmanın yapılması ve Devletin zarar uğratıldığının tespiti halinde ödenecek meblağın sorumlulara rücu edilmesi”