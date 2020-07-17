300 bin TL teminata bağlandı

Bir bankada gözlemlenen şüpheli işlemleri ile ilgili olarak başlatılan soruşturmada ‘sanal bet’ suçlaması ile aleyhine soruşturma başlatılan zanlı S.Ç., teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis çavuşu Yahya Suiçmez, zanlının ekim ayından bu yana arandığını anımsatarak, gerçekleşen narkotik operasyonunda tutuklandığını kaydetti.

Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının haftada 3 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 3 kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.