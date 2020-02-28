300 bin TL Girne’ye çıktı

Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Şubat 2020 tarihli Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti. Çekilişte 300.000TL'lik büyük ikramiye 72303 numaralı bilete isabet etti. Büyük ikramiye bileti Girne bayilerinden Ömer Yazır tarafından satıldı.

Sıradaki çekilişin 8 Mart tarihinde gerçekleşeceği çekilişte büyük ikramiye 300.000 TL oldu. 8 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan çekilişlerin bilet fiyatı 20 TL olarak bugünden (29 Şubat 2020) itibaren satışa sunulacak.

Devlet Piyangosu 28 Şubat 2020 çekiliş sonuçları

300,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

72303

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

69399

7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

25453

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

23267

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

09733

18643

48722

61504

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

03416

20134

28080

38509

64901

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02964

10395

11097

15511

18440

32426

32460

34253

56986

64445

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00201

04189

14745

22438

25561

28010

32641

35495

38494

45920

47447

47722

73254

74745

77726

300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

02303

12303

22303

32303

42303

52303

62303

70303

71303

72003

72103

72203

72300

72301

72302

72304

72305

72306

72307

72308

72309

72313

72323

72333

72343

72353

72363

72373

72383

72393

72403

72503

72603

72703

72803

72903

73303

74303

75303

76303

77303

78303

79303

Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar

217

278

Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar

24

88

Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar

2

5