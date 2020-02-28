300 bin TL Girne’ye çıktı
Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Şubat 2020 tarihli Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.
Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Şubat 2020 tarihli Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti. Çekilişte 300.000TL'lik büyük ikramiye 72303 numaralı bilete isabet etti. Büyük ikramiye bileti Girne bayilerinden Ömer Yazır tarafından satıldı.
Sıradaki çekilişin 8 Mart tarihinde gerçekleşeceği çekilişte büyük ikramiye 300.000 TL oldu. 8 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan çekilişlerin bilet fiyatı 20 TL olarak bugünden (29 Şubat 2020) itibaren satışa sunulacak.
Devlet Piyangosu 28 Şubat 2020 çekiliş sonuçları
300,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
72303
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
69399
7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
25453
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
23267
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
09733
18643
48722
61504
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
03416
20134
28080
38509
64901
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
02964
10395
11097
15511
18440
32426
32460
34253
56986
64445
100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00201
04189
14745
22438
25561
28010
32641
35495
38494
45920
47447
47722
73254
74745
77726
300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
02303
12303
22303
32303
42303
52303
62303
70303
71303
72003
72103
72203
72300
72301
72302
72304
72305
72306
72307
72308
72309
72313
72323
72333
72343
72353
72363
72373
72383
72393
72403
72503
72603
72703
72803
72903
73303
74303
75303
76303
77303
78303
79303
Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar
217
278
Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar
24
88
Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar
2
5