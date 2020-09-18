300 Bin TL devretti!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 18 Eylül 2020 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.



Devlet Pyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiye 00945 numaralı bilete isabet ederek devretti.