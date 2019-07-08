300 bin TL devretti
Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Temmuz 2019 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti. 300 Bin TL’lik büyük ikramiye 36007 numaralı bilete isabet ederek devretti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Temmuz 2019 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiye 36007 numaralı bilete isabet ederek devretti.
Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nden yapıan açıklamada, Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 18 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 600 Bin TL olarak 9 Temmuz 2019 (yarın) itibarıyla satışa sunulacak.
Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabileceği, resmi adresden biletlerin kontrol edilmeden atılmamaması belirtildi.
TAM LİSTE:
300,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
36007
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
76791
7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
77964
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
79651
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
01099, 15773, 33698, 48828
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00041, 06063, 29047, 38351, 49287
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
14435, 17696, 33693, 39746, 40233, 41981, 48489, 62603, 66093, 79411
100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00636, 05605, 08598, 15917, 18142, 19150, 22890, 35101, 44039, 45037, 50001, 50459, 51231, 59617, 70192
300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
06007, 16007, 26007, 30007, 31007, 32007, 33007, 34007, 35007, 36000, 36001, 36002, 36003, 36004, 36005, 36006, 36008, 36009, 36017, 36027, 36037, 36047, 36057, 36067, 36077, 36087, 36097, 36107, 36207, 36307, 36407, 36507, 36607, 36707, 36807, 36907, 37007, 38007, 39007, 46007, 56007, 66007, 76007
Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar
032, 423
Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar
32, 35
Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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