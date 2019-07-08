300 bin TL devretti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Temmuz 2019 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiye 36007 numaralı bilete isabet ederek devretti.

Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nden yapıan açıklamada, Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 18 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 600 Bin TL olarak 9 Temmuz 2019 (yarın) itibarıyla satışa sunulacak.



Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabileceği, resmi adresden biletlerin kontrol edilmeden atılmamaması belirtildi.

TAM LİSTE:

300,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

36007

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

76791

7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

77964

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

79651

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

01099, 15773, 33698, 48828

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00041, 06063, 29047, 38351, 49287

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

14435, 17696, 33693, 39746, 40233, 41981, 48489, 62603, 66093, 79411

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00636, 05605, 08598, 15917, 18142, 19150, 22890, 35101, 44039, 45037, 50001, 50459, 51231, 59617, 70192

300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

06007, 16007, 26007, 30007, 31007, 32007, 33007, 34007, 35007, 36000, 36001, 36002, 36003, 36004, 36005, 36006, 36008, 36009, 36017, 36027, 36037, 36047, 36057, 36067, 36077, 36087, 36097, 36107, 36207, 36307, 36407, 36507, 36607, 36707, 36807, 36907, 37007, 38007, 39007, 46007, 56007, 66007, 76007

Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar

032, 423

Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar

32, 35

Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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