30 yıl aradan sonra bir araya geldiler
Namık Kemal Lisesi 1989-1990 dönemi mezunları 30 yıl aradan sonra bir araya geldiler.
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Namık Kemal Lisesi 1989-1990 dönemi mezunları 30 yıl aradan sonra bir araya geldiler.
Değişik mesleklerde hayatını sürdüren birçok kişinin, lise yıllarını hatırlayarak nostalji yaşadığı yemek, Palm Beach Kum Restaurant'ta yer aldı.
1989-1990 dönemi mezunlarının bir araya gelmesi Betül Karagil tarafından sağlandı.
Müzikli gecede eğlence dolu gece geçiren mezunlar, en kısa zamanda tekrar buluşma sözü vererek, geceyi düzenleyenlere teşekkür ettiler.
Gecenin sonunda mezunlar pasta kesti.
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