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30 yaşındaki kadın kayıp aranıyor

30 yaşındaki kadın kayıp aranıyor

Gönyeli’de yaşayan 30 yaşındaki Mamajan Mehimmedova Cumartesi gece yarısı kaldığı evden ayrıldı ve  geri dönmedi.

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Gönyeli’de yaşayan 30 yaşındaki Mamajan Mehimmedova Cumartesi gece yarısı kaldığı evden ayrıldı ve  geri dönmedi.

Polis olayla ilgili şu bilgiyi paylaştı; 19.10.2019 tarihinde, saat 24.00 sıralarında, Gönyeli’de sakin Mamajan MEHİMMEDOVA (K-30) kalmakta olduğu evden ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Adı edilen aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

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