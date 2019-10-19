30 seneyi aşkındır lokma ve şamişini severek yapıyor

Dila ŞİMŞEK

Ercan Yıldırım, 31 senedir lokma ve şamişi yapıyor. Devpa Marketin önünde İzmirlinin Yeri ismi ile küçük bir alanda 11 senedir bu işi yaptığını söyleyen Yıldırım, öncesinde de bir işletmede börek ve benzeri ürünleri el emeği ile yaptığını dile getiriyor.

49 yaşındaki Yıldırım, İzmir’den Lefkoşa’ya iş için taşındığında, bir dükkanda çalışmaya başlamış, Kıbrıs’ın kültürel tatlılarından olan şamişini de böyle öğrenmiş.

“Hamur ürünlerine olan yatkınlığımı fark eden işletmecimiz, bana şamişi yapmamı da önerdi”

Yıldırım, “Geldiğim ilk zamanda Küçükkaymaklı’da bir dükkanda çalışmaya başlamıştım. Hamur ürünlerine olan yatkınlığımı fark eden işletmecimiz, bana şamişi yapmamı da önerdi. Ben de böylelikle öğrenerek başladım. Lokma ve börek de açıyordum” diyor.

O günden beri hep bu meslekte çalıştığını ifade eden Yıldırım, neredeyse her festivale de katıldığını söylüyor. Bayramları, fuarları asla kaçırmadığını belirten Yıldırım, insanların ürünlerini çok sevdiğini kaydediyor.

“Artık geçim sıkıntısı var, kolay değil”

Hayat şartlarındaki zorluğa değinen Yıldırım, insanların alım gücünün eskiye göre çok düştüğünü belirtiyor. Bunun işlerine de yansıdığını söyleyerek, daha az insanın talepte bulunduğunu ifade ediyor. “Artık geçim sıkıntısı var, kolay değil. Önceden market çıkışı insanlar mutlaka uğrardı. Ancak şimdi bu azaldı, ya da alınan ürün sayısı değişti” diye konuşuyor.

İşin zorlukları olduğunu da dile getirerek, “Herkesin isteği farklı, az pişmiş olsun diyen, hızlıca isteyen, herkese yetişmek biraz zor. Sonuçta hepsini tek başıma yapıyorum taze taze… Bunun hazırlığı temizliği pişmesi derken, biraz yoğun geçiyor” diye anlatıyor.

“İşimi çok seviyorum çünkü burada birçok insanla karşılaşıyorum, hepsini tanıyorum”

Yıldırım sözlerine şöyle devam ediyor: “İşimi çok seviyorum çünkü burada birçok insanla karşılaşıyorum, hepsini tanıyorum. Eş dost derken çevremiz de gelişiyor. İnsanlar emeğimi beğenip tekrar gelince çok mutlu oluyorum. Bu işimi emekli olana kadar yapmayı istiyorum. Çok memnunum. Sevmeden yapılacak bir şey değil bu iş, ben mutlulukla yapıyorum”