30 kişiye daha yurttaşlık

Devrim DEMİR

Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda 30 kişiye yurttaşlık verildi.

Verilen yurttaşlıklar, 24-28 Şubat 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak duyuruldu.

Resmi Gazete’de yer alan Bakanlar Kurulu kararlarına göre, yurttaşlığa alınan kişilerin, burada doğup büyümüş olması, eğitimini burada tamamlamış veya yıllardır ülkede çalışmakta olduğu gerekçeleriyle yurttaş olduğu ifade edildi.

Yayınlanan kararlarda; yurttaşlığa alınan kişilerin, en az 10 yıldır ülkede yaşadığı, bu süre içerisinde ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini ülkemizde tamamladığı, ülkemiz kültürü ile büyüdüğü, 18 yaşını doldurduktan sonra da ya çalışma izni ya da öğrenci izni ile ülkemizde yaşamaya devam ettiği veya çalışma izni ile çalıştığı, 18 yaşından itibaren yurt dışında bulunduğu süre şartlarına uygun olduğu, tüm bunların yanında ise anne veya babalarının da resmi kararla yurttaş yapıldığına yer verildi.

Yurttaşlığa alınan isimler

Yurttaşlığa alınan isimler Resmi Gazetede şöyle yer aldı:

Bakhtiyar Mammadov,

Emre Gerek,

Osman Özman,

Ahmet Deveci,

İbrahim Çepik,

Ayşenur Horan,

Hakan İneci,

Yılmaz Sezgin,

Ersan Boybey,

Ebru Ünlü,

Şefchet Madalin Prisacariu,

Halime Aslan,

Mehmet Karakuş,

Ayşe Kazan,

Mehmet Bakşi,

Cuma Atila,

Aslıhan Soyal,

Serpil Bilsin,

Serkan Bilsin,

Dilek Atlı,

Tahsin Denizhan,

İlayda Süzen,

Bediha Karakuş,

Sever Şebi,

Onur Öztırak,

Ahmet İşlek,

Mehmet Tokyürek,

Güler Alpfidan,

Sevil Horan,

Hava Aydın.

