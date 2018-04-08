30 kişi Demokrat Parti'ye katıldı

Lefkoşa ve civarından otuz kişi dün Demokrat Parti (DP) Lefkoşa İlçe Binası’nda düzenlenen törenle DP’ye katıldı.

DP’den yapılan açıklamaya göre yeni katılımcılarla bir süre sohbet eden DP Lefkoşa İlçe Bakanı Rauf Denktaş ve ilçe örgütü yetkilileri, daha sonra kısa bir toplantı gerçekleştirerek, parti çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Partiye yeni katılımlar nedeniyle açıklama yapan DP Lefkoşa İlçe Bakanı Rauf Denktaş, DP’nin ülkeye sahip çıkan, değerlerini koruyan bir misyonu üstlendiğini, Kıbrıs Türk halkının haklarını her şeyden üstün tuttuğunu kaydetti.

Denktaş, “Çok sayıda kardeşimizin partimize katılımı da bu inancın ve güvenin eseridir. Bundan böyle, hep birlikte el ele ve tek yürek halinde daha iyi bir geleceğe daha güvenli yürüyeceğiz” diye konuştu.