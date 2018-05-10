Mardo Dondurmaları'nın Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına başlattığı kampanyaya Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı ve LTB çalışanlarından da destek geldi.Mardo Dondurmaları’nın Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına 22 Nisan’da başlattığı “30 bin top dondurma” projesiyle, satışlardan elde edilecek gelir, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlanacak.



LTB’den verilen bilgiye göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve LTB çalışanları da bu amaçla satış yapmak için LTB otoparkına gelen Mardo dondurmalarından satın alarak kampanyaya destek oldu.



Lefkoşa, Mağusa, Girne ve festival alanlarını gezerek satış yapmaya çalışan Mardo dondurmalarının otuzuncu yılına özel olarak başlattığı satışlar 23 Mayıs’ta tamamlanacak.