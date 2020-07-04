“3 yıllık görevimiz sonrası Bakan ve Başbakanın takdiridir”

YENİDÜZEN

Merkezi İhale Komisyonu yönetim kurulunun görev süreleri 22 Ağustos’ta sona eriyor.

20/2016 Sayılı Kamu İhale Yasası ve Tüzükleri’ne göre, 3 yıllık görev süresi dolan MİK Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, tekrar atanamıyor.

YENİDÜZEN’e konuşan Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halil Talaykurt, görevini 22 Ağustos’a kadar sürdüreceğini belirtti. Sonrasının ise ‘Bakanın ve Başbakanın takdiri’ olduğunu ifade eden Talaykurt, bu süreçte fikir beyan etmesinin doğru olmayacağını kaydederken, “Kamu görevleri talep edilemez, ilgili makamlar karar verir” dedi.

Yasa açık ve net…

Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 20/2016 Sayılı Kamu İhale Yasası ve Tüzükleri’nde Merkezi İhale Komisyonu Yönetim Kurulu’nun görevini tamamladıktan sonra tekrar göreve atanamayacağı kesin olarak belirtiliyor.

Üç yıllık görev süresi dolan Başkan ve üyelerin, Maliye Bakanı tarafından da atanması ‘söz konusu değil’.

Üslen süreç böyle yürürken, olası bir ‘görev tekrarında’ Yüksek İdare Mahkemesi’ne dava açılabileceği ve böylelikle kişi veya kişilerin görevine hemen son verilebileceği de bilgiler arasında…

Gözler 22 Ağustos sonrasında…

22 Ağustos’ta görevinin son bulacağını ifade eden Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halil Talaykurt, o zamana kadar işine devam edeceğini söyledi. “Sonrası için bir görüş beyan etmek doğru olmaz. Bildiğiniz gibi kamu görevleri talep edilemez, ilgili makamlar görev verir, atama yapar. 3 yıllık görevimiz sonrası ise Bakan ve Başbakanın takdiridir” şeklinde konuştu.