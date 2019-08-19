3 yıldır kaçaktı

Girne’de yapılan kontrollerde ülkede üç yıldır kaçak kaldığı tespit edilen A. H. gözaltına alınarak bugün mahkemeye çıkarıldı. Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, dün Girne’de gerçekleştirilen kontrollerde zanlının ülkede ikamet izinsiz kaldığının tespit edildiğini söyledi. Polis, dün saat 18.30 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan kontrollerde tespit edilen zanlının polise kimlik ibraz edemediğini belirtti. Polis, Adli Şube’ye celp edilen zanlı ile ilgili yapılan muhaceret kontrolünde 26 Şubat 2016 tarihinden beridir ülkede kaçak kaldığının tespit edildiğini söyledi. Zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını, ihraç işlemleri başlatıldığını kaydeden polis, mahkemeden 3 gün süre istedi. Mahkeme talebi kabul etti.