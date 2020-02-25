3 yıldır izinsiz yaşıyordu

KKTC’de ikamet izinsiz kaldığı tespit edilerek tutuklanan Gineli S.A.D. dün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli Polis memuru Hasan Basri Güneş, 15 Şubat’ta Girne’de gerçekleştirilen operasyonda zanlının 2017 yılından beridir ülkede kaçak kaldığının tespit edildiğini söyledi. Zanlının ön izinle ülkeye geldiğini ancak devam işlemlerini yapmadığını kaydeden polis, mahkemeye çıkarılarak hakkında toplam 8 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, zanlının mahkemede sığınma talep ettiğini, bu talebi ile ilgili işlemlerin sürdüğünü ifade ederek, 8 gün daha ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.