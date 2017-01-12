Ayşe GÜLER

Elektronik haberleşme sektöründe özellikle mobil haberleşmede ciddi büyüme yaşanıyor.

Dünyada olduğu gibi Kıbrıs’ın kuzeyinde de akıllı telefon ve data kullanan kişi sayısı rekora koşuyor.

Son 3 yıllık verilere göre akıllı telefon ve data kullananların sayısı % 178 artışla 319 bine ulaştı.

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK), 2016 yılı üçüncü çeyreğini kapsayan döneme dair (Temmuz-Ağustos-Eylül) raporu yayınlandı.

Raporda, elektronik haberleşme sektörünün durumu, yaşanan gelişmeler ve geçmiş yıllar ile yapılan kıyaslamalar geniş şekilde yer buldu.

Net satış geliri 69.73 Milyon TL

2016 yılı üçüncü çeyrek sonu itibarıyla ülkemizdeki elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren 47 yetkilendirilmiş elektronik haberleşme sağlayıcısı bulunuyor.

İlgili dönemde mobil şebeke elektronik haberleşme sağlayıcıları (Kıbrıs Mobil Telekomünikasyon Ltd. & Vodafone Mobile Operations Ltd.) ve sabit şebekede elektronik haberleşme sağlayıcısı (KKTC Telekomünikasyon Dairesi) net satış gelirleri yaklaşık 69.73 Milyon TL olarak gerçekleşti.

Diğer haberleşme sağlayıcılar olarak adlandırılabilecek internet servis sağlayıcılarının net satış gelirleri 2016 yılı üçüncü çeyrekte yaklaşık 6.29 Milyon TL, çağrı taşıma işletmecilerinin gelirleri ise 570 Bin TL olarak belirlendi.

Dünyada olduğu gibi Kıbrıs’ın kuzeyinde de akıllı telefon ve data kullanan kişi sayısı rekora koşuyor. Son 3 yıllık verilere göre akıllı telefon ve data kullananların sayısı % 178 artışla 319 bine ulaştı.

827 bin aktif abone!

2016 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla Kıbrıs’ın kuzeyinde yaklaşık %241 penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 827 bin 320 kayıtlı mobil abone ve 645 bin 45 aktif abone bulunuyor.

Rapora göre 2016 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla ön ödemeli(kontörlü) mobil abone sayısı 244 bin 105, faturalı mobil abone sayısı ise 400 bin 940 olarak belirlendi.

Ön ödemeli kullanıcıların sayısı, 2016 yılının üçüncü çeyreğinde, bir önceki üç aylık döneme göre yaklaşık %1.8 oranında artarken, faturalı abonelerin sayısı ise %1 oranında artış görüldüğü rapora yansıdı.

Yıllar itibariyle mobil gelirler…

2011 yılından bu yana mobil telekomünikasyon hizmetlerinden elde edilen net satış gelirlerine yıllık olarak yer verilen rapora göre, yıllar itibarıyla artış eğiliminde olan mobil gelirler 2012 yılında 176.35 milyon TL olarak gerçekleşmişti.

2013 yılında bir önceki yıla göre %5.4 oranında artış göstererek 185.81 Milyon TL’ye yükselmişti. 2014 yılına bakıldığında ise mobil gelirler 209.87 Milyon TL’ye ulaşmış ve bir önceki yıla kıyasla %13 oranında artış göstermişti.

2015 yılında mobil gelirler 214.44 Milyon TL’ye ulaşırken, bir önceki yola kıyasla artış %2.2 olarak gerçekleşmişti.

2016 gelirleri…

Buna göre, mobil haberleşme sağlayıcıların son dönemdeki (2016 üçüncü çeyrek) net satış gelirleri bir önceki çeyreğe (2016 ikinci çeyrek) göre %3.7 azalarak 56,781,110 TL olarak gerçekleşti.

Mobil haberleşme sağlayıcıların son dönemdeki (2016 üçüncü çeyrek) net satış gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğiyle (53,930,093 TL - 2015 üçüncü çeyrek) kıyaslandığında ise %5.3 artış gerçekleştiği görülüyor.

En çok konuşulan ülkeler: Türkiye, İngiltere, Nijerya…

Rapordaki veriler ışığında; 2016 yılı üçüncü çeyreğinde mobil şebekelerden en fazla trafik gönderilen ve alınan ülkelere yer verildi.

Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan dönemde en çok trafik gönderilen ülkeler Türkiye, İngiltere, Nijerya, Pakistan ve Türkmenistan oldu.

Mobil şebekelere en fazla çağrı gönderen ülkeler ise Türkiye, İngiltere ve Nijerya olarak belirlendi.

Türkiye ve İngiltere dışında kalan ülkeler incelendiğinde, Nijerya yönüne gönderilen ve alınan trafiğin ülkede bulunan öğrencilerden, Pakistan ve Türkmenistan yönüne gönderilen trafiğin ise ülkede bulunan yabancı iş gücünden kaynaklandığı görülüyor.

272.6 milyon dakika

2016 yılının üçüncü çeyreğinde toplam mobil trafik hacmi 272.6 milyon dakika olarak gerçekleşti.

2016 yılının üçüncü dönemine ait trafik bilgileri, bir önceki üç aylık dönemle kıyaslandığında toplam trafiğin %10.8 oranında azaldığı, geçen senenin aynı dönemi ile kıyaslandığında ise %2.7 oranında arttığı görülüyor.

Akıllı telefon ve Data kullanımı: 3 yılda % 178 artış, 319 bin akıllı telefon ve tablet kullanıcısı

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de akıllı telefonların kullanımı yaygınlaşıyor, bununla birlikte Data kullanımında da artış gerçekleşiyor.

Veriler incelendiğinde, abonelerin akıllı telefon kullanım oranında, 2013 yılının ilk çeyreğine kıyasla yaklaşık olarak %178’lik bir artış yaşandığı görülüyor.

2013 yılında 115 bin akıllı telefon ve tablet kullanıcısı bulunurken, 3 yıllık bir sürede bu rakamın 319 bin’e yaklaştığı ifade ediliyor.

Aynı şekilde, 2016 yılının üçüncü çeyreği, bir önceki çeyrekle kıyaslandığında ise, yaklaşık olarak %9’luk bir artışın yaşandığı da gözlemleniyor.

620 baz istasyonu!

BTHK Raporu’nda ülkemizde faaliyette bulunan mobil haberleşme sağlayıcıların kurulu bulunan istasyon sayılarına ve ilgili istasyonların ilçe bazında dağılımlarına da yer veriliyor.

Toplam istasyon sayısının 2013 yılının ilk çeyreğinden günümüze kadar 521’den 620’ye çıktığı dikkat çekiyor.

Sabit Haberleşme Sektörü: Telekomünikasyon Dairesi’nin toplam gelirleri AZALIYOR!

2016 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla Kıbrıs’ın kuzeyinde yaklaşık %26.6 penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 90 bin 936 kayıtlı sabit şebeke kullanıcısı bulunuyor.

Sabit şebekede ülkemizde yetkili bulunan tek haberleşme sağlayıcı Telekomünikasyon Dairesi’nin sabit telefon gelirleri yaklaşık 12.94 milyon TL 25 olarak gerçekleşti.

Söz konusu gelirlerde bir önceki döneme göre %3.8 oranında artış yaşandı.

Verilere göre 2016 yılının üçüncü çeyreğinde Telekomünikasyon Dairesi’nin toplam gelirleri 12,944,673.83 TL olarak gerçekleştiği, bir önceki döneme kıyasla %3.8 oranında azaldığı görülüyor.

Raporda ayrıca 2011 yılından 2015 yılına kadar gerçekleşen sabit telekomünikasyon hizmetlerinden elde edilen net satış bilgilerine yıllık olarak yer veriliyor.

Sabit gelirler 2011 yılında 33.98 Milyon TL olarak gerçekleşirken, 2012 yılında bir önceki yıla göre %10.36 oranında artış göstererek 37.50 Milyon TL’ye yükselmişti.

2014 yılının sonunda sabit gelirler 50.70 Milyon TL’ye ulaşarak 2012 senesine kıyasla %35.2 oranında artmıştır28. 2015 yılı sonunda sabit gelirler 47.8 Milyon TL olarak gerçekleşmiş, 2014 senesine kıyasla %5.7 oranında gerilemişti.

60.28 milyon dakika…

Sabit pazarda trafik hacmi 2016 yılının ikinci çeyreğinde yaklaşık 65.79 milyon dakika olan Telekomünikasyon Dairesi’nin ses trafiği, 2016 yılının üçüncü çeyreğinde 60.28 Milyon dakika olarak gerçekleşti.