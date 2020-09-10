3 yaşında çocuk pencereden düştü, durumu ağır
Girne’de, kaldığı apartman dairesinin penceresinden düşen 3 yaşındaki Yasin Ahmad ağır yaralandı.
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Girne’de, kaldığı apartman dairesinin penceresinden düşen 3 yaşındaki Yasin Ahmad ağır yaralandı.
Polisten alınan bilgiye göre, Yasin Ahmad dün saat 15.00 sıralarında, kaldığı apartmanın 3. katındaki daire içerisinde bulunduğu sırada, dairenin penceresinden ilk olarak 3 metre yükseklikten binanın alt kısmında bulunan ve depo olarak kullanılan binanın damına düştü, ardından yine 3 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır şekilde yaralandı.
3 yaşındaki çocuk, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan ilk yardım tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Polisin soruşturması sürüyor...
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