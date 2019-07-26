3 yaralı, 3 tutuklu, 2 kişi aranıyor

Girne'de dün akşam meydana gelen bıçaklı kavga nedeniyle 3 kişi yaralandı, 3 kişi tutuklandı, 2 kişi de aranıyor.

Girne'de önceki akşam 23.00 sıralarında meydana gelen bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Turan Güneş Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesi içerisinde bir grup arasında çıkan tartışma sonucu bıçakla yaralanan 3 erkek şahıs Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavgada ağır yaralanan S.A.'nın tedavisine yoğun bakım servisinde devam ediliyor.

Girne’deki yaralama meselesiyle ilgili aranan 1 kişi polis tarafından tespit edilerek tutuklandı.

Bu tutuklamanın ardından iki kişinin daha olaya karıştığı tespit edildi. Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre önceki akşam Girne’de meydana gelen yaralama meselesi ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında olaya karışan ve arandığı bildirilen S.A. (E-38), I.T. (E-36) ile M.A. (E-33)’nın yanı sıra S.A. (E-40) ve W.A. (E-24)’nın da olaya karıştığı tespit edildi.

Yürütülen ileri soruşturmada aranan zanlılardan S.A. (E-38), I.T. (E-36) ve S.A. (E-40) tespit edilerek tutuklandılar. M.A (E-33) ve W.A. (E-24) ise halen aranıyor.

Soruşturma devam ediyor.

Neler olmuştu?

Girne'de dün gece iki grup tartışmanın ardından kavga etmiş ve üç kişi bıçaklanmıştı. Kısa isimleri S.A. (E-38), I.T. (E-36) ve M.A. (E-33) olan 3 kişi, aralarında çıkan tartışma sonucu M.I., F.S. (E-29) ve S.A. ile kavga etmişti. S.A. (E-38) tasarrufundaki bıçakla, M.I.’yı sağ omuz kısmından, F.S.’yi sağ elinden hafif şeklide ve S.A.’yı ise sağ köprücük kemiğinden ağır şekilde yaralamıştı.