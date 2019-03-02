3 üniversiteye daha inceleme

İşte askıya alınan üniversite izinleri:

1-Yükselen Üniversitesi- (Mütevelli Heyeti Başkanı Omaç Cin)

2- Mesarya Teknik Üniversitesi- (Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Demirağ)

3- Kıbrıs Milenyum Üniversitesi- (Mütevelli Heyeti Başkanı Polat Alper)

4- Yenikent Üniversitesi- (Mütevelli Heyeti Başkanı Adem Kaan Kaner)

5- Akacan Üniversitesi- (Mütevelli Heyeti Başkanı Bulut Akacan)

6- 15 Temmuz Üniversitesi- (Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Özmen Safa)

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), yüksek öğrenimle ilgili yeni bir karar üreterek 6 üniversitenin ‘kurulum iznini’ askıya aldı, 3 üniversite için ise ‘incelemeler’ sürüyor.

YENİDÜZEN’e bilgi veren YÖDAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, bu sayıya 3 üniversitenin daha eklenebileceğini bilgisini vermişti.

Söz konusu üniversiteler ile ilgili net kararın 10 Mart’ta yapılacak toplantıda verileceği öğrenildi.

Üniversiteler kimin…

Kurulum izni askıya alınan üniversiteler arasında, Mütevelli Heyeti Başkanı’nın Omaç Cin olduğu Yükselen Üniversitesi, Mütevelli Heyeti Başkanı’nın Ali Demirağ’ın olduğu Mesarya Teknik Üniversitesi, Mütevelli Heyeti Başkanı’nın Polat Alper olduğu Kıbrıs Milenyum Üniversitesi, Mütevelli Heyeti Başkanı’nın Adem Kaan Kaner olduğu Yenikent Üniversitesi, Mütevelli Heyeti Başkanı’nın Bulut Akacak olduğu Akacan Üniversitesi ve Mütevelli Heyeti Başkanı’nın Ali Özmen Safa olduğu 15 Temmuz Üniversitesi var.

Bakanlığın ‘yasal işlem yapması mümkün değil’…

YENİDÜZEN’in elde ettiği Eğitim Bakanlığı’na ait konuyla ilgili ‘iç yazışmada’, YÖDAK’ın bahse konu üniversitelerle ilgili herhangi bir kararı almadığının, sadece izinlerinin askıya alındığına işaret edildi, YÖDAK’ın kendi verdiği kararda ilgili üniversitelerin şu aşamada eğitime başlayacak durumda olmadığını karar bağladığının altını çizildi.

Eğitim Bakanlığı ‘bilgi notu’nda ayrıca, ortada bir iptal kararı olmadığı için bakanlığın yasal bir işlem yapmasının mümkün olmadığı da belirtildi.

Bakanlık, Yüksek Öğrenim ve Dış ilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler’in de YENİDÜZEN’e açıkladığı gibi, süreç içerisinde izinleri askıya alınan üniversitelerin gerekli kampüs, alt yapı ve yasa çerçevesindeki yatırımları yaptıkları takdirde öğretime başlayabilmek için YÖDAK’a başvuruda bulunabileceklerini de not etti.