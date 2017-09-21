3 ÜNİVERSİTE İZNİ DAHA MI?

Didem MENTEŞ

UBP- DP Azınlık Hükümeti yükseköğrenimde üniversite sayısını artırmak için düğmeye basarken, Eğitim Bakanlığı’na bağlı Ön Değerlendirme Kurulu’nun, yarın 3 üniversitenin başvurusunu görüşmek üzere toplanacağı iddia edildi. Eski TC'li bakan Egemen Bağış'ın da heyetlerinde yer aldığı Uluslararası Aydın Üniversitesi’nin de aralarında bulunduğu 3 üniversitenin ‘ön izin’ başvurusunun, Ön Değerlendirme Kurulu üyelerince yarın oylanacağı öne sürüldü.

Kurulun gündemine gelecek olan 3 üniversite ile ilgili, yüksek öğrenimdeki en yetkili makam olan Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK)’ın bu duruma karşı çıktığı da ileri sürüldü. Resmi kaynaklar henüz bu bilgiyi doğrulamadı.

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