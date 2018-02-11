3. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu'nda final günü

Bugün saat 11.30’da başlayan ve 1,5 kilometre olarak düzenlenen Halk Sürüşü’nün startını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı verdi.



Halk sürüşünün tamamlanmasının ardından Saat 12.18. sıralarında ise 12 ülkeden 17 takımın 20 ülkeden sporcuyla yarıştığı üçüncü etap olan 37,5 kilometre uzunluğundaki Kriteryum’un startı da Başbakan Tufan Erhürman tarafından verildi.



Halk sürüşüne Başbakan Tufan Erhürman, eşi Nilden Erhürman, Sağlık Bakanı Filiz Besim ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da katılarak bisiklet sürdüler.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Halk Sürüşü startını vermeden önce yaptığı konuşmada, organizasyonun bu yıl üçüncüsünün düzenlenmesinin ve gelenekselleşmesinin önemine değinerek, organizasyonda yer alanları kutladı



Cumhurbaşkanı Akıncı, Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu’nun ülke tanıtımına da büyük katkı sağladığını vurguladı.



Başbakan Tufan Erhürman da, organizasyonun ülke tanıtımına yaptığı kakıya değindi



Erhürman, 3. Uluslararası Bisiklet Turu’nun, “biz uluslararası organizasyon yapamayız” diyenlere de güzel bir yanıt olduğunu belirterek, Başbakanlık olarak bu gibi etkinliklere desteklerinin devam edeceğini ifade etti.



Sağlık Bakanı Filiz Besim de, bisikletin spor yanında günlük yaşamda da kullanılmasının yaygınlaştırılmasının önemine değinerek bu sayede daha sağlıklı bir yaşam ve temiz bir çevreye kavuşulacağının altını çizdi.



Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı “muhteşem” olarak nitelendirdiği organizasyonu düzenleyenleri kutlayarak, organizasyonun ülke ve şehir tanıtımına katkı sağladığını ifade etti



Harmancı, çağın hastalıklarından ancak spor sayesinde kurtulabileceğinin gösterilmesi için herkesi katkı koymaya çağırdı. (TAK)

2. Gün 2. Etap'ın galibi Türkiye Şampiyonu Onur Balkan

Turun ikinci günkü galibi Torku Şeker Spor takımından yarışan Türkiye Şampiyonu Onur Balkan oldu. Balkan madalyasını Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu Başkanı Ekin Adademir'den aldı.

İkinciliği ise Adria Mobil takım sporcusu Dusan Rajovic aldı. Rajovic madalyasını Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu Onursal Başkanı Güner Burgul'dan aldı.

Yarışı üçüncü tamamlayan ise Torku Şeker Spor'dan yarışta bulunan Ivan Balkin oldu. Balkin madalyasını Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Zeki'den aldı. (Yenidüzen)